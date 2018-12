Notte brava in discoteca per Barbara D’Urso, poi l’annuncio su Twitter: “Siamo stati promossi”

Si sa, Barbara D’Urso è nota nel panorama televisivo italiano per essere una vera e propria stacanovista, sempre dedita al suo lavoro di conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”. Per una volta, e come è giusto che sia, la presentatrice napoletana ha deciso, però, di concedersi una serata all’insegna della goliardia, insieme ad alcuni amici e colleghi, volti noti della tv e della musica italiana.

Cosi, ieri sera, conclusa la solita diretta di “Pomeriggio Cinque”, Barbara si è recata in un locale di Milano e, insieme ad alcuni colleghi ha dato vita ad un vero e proprio show che è stato prontamente immortalato e messo in Rete, sui social. A fare da capogruppo all’allegra compagnia è stato il cantante Umberto Smaila, ma, a far festa insieme a Barbara, c’erano anche Cochi e Renato, che si sono esibiti nel loro celebre brano “La vita l’è bela”, Diego Abatantuono, Jerry Calà, Fabio Rovazzi, Ale (metà del duo comico Ale e Franz). La combriccola si è scatenata nel karaoke, intonando canzoni come “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, “Maracaibo” e, in attesa del Natale, “Jingle Bells”.

Ma, messa da parte l’evasione di una sera, Barbara D’Urso resta uno degli elementi centrali di Mediaset e, in particolare, di Canale 5. A partire dal prossimo anno, la presentatrice sarà impegnata in diversi progetti. A febbraio, Barbara, infatti, sarà protagonista di un nuovo programma, del quale ancora non si conoscono i dettagli, della nuova edizione del “Grande Fratello Nip” e, a grande richiesta dopo diversi anni dalla sua messa in onda, di una nuova stagione de “La dottoressa Giò”. Essendo impegnata su più fronti, Mediaset ha deciso di ridurre le ore di messa in onda di “Domenica Live” che, a partire da Gennaio, partirà alle 17:20. Questo cambio, però, non è andato giù a molti fans di Barbara che, assiduamente, la seguono sui social. Per mettere a tacere le voci secondo le quali la riduzione di ore di diretta di “Domenica Live” sarebbe, in realtà, dovuta alla sistematica vittoria del competitor “Domenica In”, condotto da Mara Venier su Raiuno, Barbara ha scritto su Twitter:

“Un sacco di telespettatori sono rimasti un po’ male, perché da dieci anni siamo abituati a stare dieci ore in tua compagnia. Però, amici, una promozione è una promozione. Siamo stati promossi in prima serata. Oltretutto i due programmi, che saranno in contemporanea, saranno in due città diverse, quindi dovrò essere prima in una città, poi nell’altra. Poi qui a Pomeriggio 5, poi a Domenica Live. L’azienda, che mi ama moltissimo e che io amo sarebbe stata felice se io fossi rimasta cinque ore in diretta. Ma io come faccio a fare tutto?”

Le crediamo?!?

Maria Rita Gagliardi