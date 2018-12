Sfera Ebbasta, secondo l’esorcista “nei suoi testi c’è il demonio”

Sfera Ebbasta, l’esorcista: “C’è il demonio nei suoi testi”

Secondo un esorcista, nei testi di Sfera Ebbasta ci sarebbe addirittura il demonio. È ciò che dichiara l’esorcista Don Antonio Mattatelli, commentando la vicenda tragica di Corinaldo ai Lunatici su Radio 2.

Dopo la tragedia della discoteca, nella quale sono morte sei persone, si sono accese le polemiche non solo sulla sicurezza nel locale ma anche sui testi assai poco educativi di Sfera, nei quali si cita sesso violento, droga, alcolismo e l’elogio della vita allo sbando. Il tutto fruibile a ragazzini dagli 11 anni in su.

La musica trap: droga e sesso a portata di ragazzini

Secondo Don Mattatelli, “Ho letto il testo di una canzone e mi sono messo le mani nei capelli. Non so come si faccia a portare i propri figli in un posto in cui si cantano certe canzoni. Dietro messaggi simili c’è il demonio” ha comunicato.

Si tratta, dice l’esorcista, della “anti-educazione. Così i ragazzini non vengono educati. Ad esempio a conoscere la sessualità, che con certe canzoni diventa pura genitalità. Mi sorprende che i ragazzini vengano accompagnati addirittura dai genitori nelle discoteche per partecipare a certi incontri. Le discoteche sono sicuramente luoghi in cui il demonio sguazza”.

Continua il don: “La musica tocca il cuore dell’uomo e lo cambia. Questi rapper hanno una funzione anticristica, instillano nei ragazzi dei valori sbagliati. Non voglio colpevolizzare il singolo o i genitori. Servirebbe una svolta a livello di società e di Stato. Si dovrebbe capire che non è più democrazia un regime in cui tutto è permesso e non c’è più nessun fondamento etico”.