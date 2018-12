Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 12 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 12 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Stasera in TV, mercoledì 12 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Berna ( CH ) . Calcio. UEFA Champions League Young Boys – Juventus

23:45 – Porta a Porta

Rai 2

21:05 – Guarda Stupisci

23:30 – Sereno Variabile 40 Anni Insieme

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:15 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Animali fantastici e dove trovarli

00:20 – TG5 – Notte

Italia 1

21:27 – Il Ciclone

23:30 – Tutto molto bello

La 7

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – 12 dicembre 1969, l’inizio del buio

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30- X Factor 2018

23:45 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

Cielo

21:15 – 21-12-2012 La Profezia dei Maya

23:15 – Sex Mundi

Iris

21:00 – Arma letale 2

23:20 – U-Turn – Inversione di marcia

Stasera in TV, mercoledì 12 dicembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Animali fantastici e dove trovarli (Canale 5): Il Newt Scamander, un magizoologo, arriva a New York con le sue creature. La loro liberazione di darà il via a molti guai in città.

Il Ciclone (Italia 1): La famiglia Quarini ospita una compagnia di ballerine rimaste a piedi. La loro mentalità aperta e il loro essere vivaci e sorridenti porterà scompiglio nella quotidianità della vita provinciale.

21-12-2012 La Profezia dei Maya (Cielo): Un violento terremoto ha inghiottito il Mar Nero, alcuni eventi hanno stravolto la terra, i quali erano stati previsti dallo scrittore Rupert Crane. Quest’ultimo viene trovato morto da Eric e Brook, con lui trovano anche un dispositivo in grado di vedere nel futuro…