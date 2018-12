Tragedia sul lavoro, travolto e ucciso da un mezzo pesante. Lascia due bambini

Tragedia sul lavoro, muore 42enne

Una tragedia terribile, quella che si è verificata questa mattina a Todi, e precisamente in una piccola frazione del comune in provincia di Perugia. L’ennesimo incidente sul lavoro ha spezzato per sempre la vita di un 42enne.

Al momento le notizie non sono ancora molto dettagliate. Di certo c’è solo che l’uomo aveva 42 anni ed era titolare di una ditta. Il fatto è avvenuto nella frazione di Camerata.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine che si sono subito recate sul luogo della tragedia, pare che il 42enne sia stato letteralmente travolto da un mezzo pesante che, sfrenandosi, lo ha colpito provocandogli gravissime ferite.

La vittima lascia due bambini, il dolore del sindaco

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, allertati dai colleghi del 42enne, che hanno fatto di tutto per salvare la vita al titolare della ditta. Ma ogni tentativo si è rivelato vano: per la vittima non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il 42enne si chiamava Michele Bertoldi, ed era appunto titolare della piccola ditta edile a conduzione familiare omonima. L’intera cittadina è sotto shock. “Lo conoscevano tutti a Todi, un ragazzo straordinario – ha detto il sindaco Antonio Ruggiano al quotidiano online Umbria24 – Credo lasci due bambini e questo rende tutto ancora più drammatico”.