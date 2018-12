13 dicembre, si festeggia Santa Lucia: tutto quello che dovete sapere

Domani è un giorno importante del calendario liturgico e per tutti i devoti di Santa Lucia, comunemente conosciuta come la santa della luce. Sono numerose le città italiana che hanno scelto Santa Lucia come patrona, la festa più lunga si tiene a Siracusa (una settimana di festeggiamenti), ma il 13 di dicembre festeggiano anche Aci Catena e Belpasso nel catanese, Bologna, Verona, Alessandria, Crema, Crotone e Napoli. Ci sono anche diversi Paesi nel mondo che la celebrano in questo giorno, compresa la secolarizzata Svezia.

Santa Lucia: la storia della vita ed i miti

La storia religiosa di Lucia, giovane di famiglia nobile orfana di padre vissuta tra il 200 ed il 300 d. C., comincia quando la madre di ammala e la ragazza rivolge le sue preghiere a Sant’Agata. Si narra che la santa patrona di Catania le disse di non pregare per qualcosa che poteva ottenere da sola. Dopo la guarigione della madre, dunque, Lucia donò tutto il suo patrimonio e si consacrò a Cristo.

La decisione venne mal digerita dal promesso sposo che la denunciò all’autorità come cristiana (all’epoca i cristiani erano perseguiti dall’Impero). Leggenda vuole che quando i centurioni andarono a prelevarla per torturarla e gettarla tra le prostitute il suo corpo divenne più pesante della pietra e furono costretti a desistere. Alla fine venne decapitata il 13 dicembre del 304.

La santa viene tradizionalmente raffigurata con la testa rivolta verso un piatto in cui ci sono i suoi occhi, iconografia che pare sia legata all’origine latina del nome, derivante da Lux (Luce), e non all’episodio in cui si cavò gli occhi. Infine la notte del 13 dicembre è storicamente ritenuta la più lunga dell’anno. Questo perché prima dell’applicazione del calendario Gregoriano coincideva con l’equinozio d’inverno (che oggi cade il 21 dello stesso mese).