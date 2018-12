“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 13 dicembre in onda su LatteMiele

Cos’hanno in serbo le stelle, per noi, in questo giovedì di Santa Lucia e di quasi metà Dicembre?

Scopriamolo insieme con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox che quotidianamente va in onda sulle frequenze di LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La seconda parte della settimana mi sembra interessante. Poi con Cancro, Capricorno Vergine puoi riuscire a completare un bel progetto. Novembre è un mese di preparazione ad un nuovo anno molto importante perché a Dicembre avremo una bella Venere e tante stelle favorevoli. È chiaro che anche il 2019 sarà un anno di lotta, ma quando mai tu hai avuto un anno di totale relax? Anche perché gli impegni che ti intrigano di più sono sempre quelli un po’ più complessi da gestire.

Toro. Il Toro è una persona molto paziente però non bisogna abusare di questa pazienza, soprattutto in amore e soprattutto in questi giorni. Per una persona come te l’idea di cambiare la vita da una parte è allettante ma dall’altra porta dei conflitti inesorabili., soprattutto se poi devi cedere qualcosa di tuo, se devi far amministrare a qualcun altro le tue idee, la tua vita. Eppure qualcuno, per motivi vari e anche per questioni economiche, è stato costretto a cedere il passo ad un’altra persona oppure sei innamorato di una persona che non si sa bene come la pensa ed allora in questo caso ti senti un po’ schiavo delle decisioni di terzi.

Gemelli. Per i Gemelli arrivano giornate pesanti, un po’ nervose, ma ne avevo già parlato anche se il peggio c’è stato a fine Novembre. Qui si tratta di capire cosa vuoi fare nel futuro anche perché entro l’estate potresti anche pensare di non fare più un certo tipo di cosa o cambiare ruolo, progetto. La diplomazia può tutto: vuoi cambiare le cose ma potresti essere accusato di aver fatto o detto qualcosa di sbagliato. Attenzione a fraintendimenti e gelosie che in amore possono creare problemi.

Cancro. Da questo giovedì fino a sabato puoi darti da fare. L’amore torna protagonista e qualcuno sa benissimo dove deve andare ma ha paura di farlo. Penso, per esempio, a coloro che hanno una storia in corso ma desiderano un’altra persona, o altri che vogliono amare ma non hanno il coraggio di parlare. Insomma, meglio dirle chiaramente le cose, subito. Tra l’altro, anticipo che Natale, quest’anno, nascerà con la Luna nel tuo segno e il trambusto emotivo (anche positivo) è garantito.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone questa seconda parte della settimana sembra essere più convincente, con un picco massimo che arriverà domenica. Ora, che l’amore sia al massimo non posso dirlo perché purtroppo Dicembre non è un mese facile. Questo non vuol dire che tutti i Leone litighino in amore ma è molto probabile che ci siano delle persone che in questo periodo sono lontane da te fisicamente o psicologicamente. Domenica sarà una giornata ideale per chi deve fare delle scelte.

Vergine. In questo giovedì la Vergine può contare su quattro stelle di fortuna. Forse ne potrei togliere una solo per un atteggiamento estremamente polemico che hai nei confronti di tutti, ma questo è anche giusto perché sei stanco di stare lì a giustificare, a mettere confini a persone che sono un po’ troppo invadenti. È il momento di controllare bene le finanze.

Bilancia. Quelli che hanno un’attività in più possono guadagnare qualche soldo in più, anche se questo resta un momento in cui sei molto affaticato. Se ci sono polemiche in casa sarà bene parlare subito, se ti piace una persona invece potrebbe essere ambigua nei tuoi confronti perché capita che tu- in questi giorni particolari- abbia a che fare con qualcuno che sembra dalla tua parte ma dalla tua parte non è, e se questo capita anche nel lavoro la confusione regna sovrana.

Scorpione. Lo Scorpione ha delle giornate di lento e costante recupero. Al momento è ancora presente una certa agitazione. Va detto che tra l’11 e il 12 qualcuno ha vissuto anche un malessere fisico e quindi bisogna cercare di superarlo con cure adeguate. Bisogna dire che tutto quello che porta lontano torna ad essere molto intrigante e in questo fine settimana potresti decidere di andare da qualche parte con la persona che ami di più. Anzi, fallo perché Venere aiuta.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sono giornate giuste per fare programmi giusti, ovviamente targati 2019. È un oroscopo bello quello che porta fino a domenica, giornata nella quale potresti avere l’opportunità di sviluppare un’amicizia, una passione, quindi possiamo dire che la seconda parte di questa settimana è molto importante e il Sagittario ha voglia di scatenare l’inferno. Certo è che adesso non è che stai lì in silenzio a pensare a quello che devi o non devi fare, a quello che è giusto fare per evitare che qualcuno resti male. No. Adesso agisci e gli altri prendono questa tua reazione come vogliono perché quando senti di dover dare una cosa è difficile fermarti.

Capricorno. Giovedì e venerdì sono giornate che possono portare una fortuna che si estende nel settore amore. Se devi dimenticare qualcuno ora sarà più facile, ma io non escludo che una nuova persona possa entrare nella tua vita. Io credo che il Capricorno in questo momento debba persino un tornare un pochino sui propri passi perché se c’è stata una scelta sbagliata a Novembre, se un amore è risultato conflittuale magari per una decisione un po’ presa di corsa inevitabilmente bisogna ripensarci.

Acquario. Sappiamo che Dicembre non è stato molto generoso con i sentimenti. Le tensioni che ci sono state in amore si siano un pochino riversate anche nell’ambito del lavoro. Insomma, mettiti d’accordo. Sai con chi, soprattutto? Con te stesso. Un giorno desideri una cosa ed il giorno dopo ne desideri un’altra. Un giorno dici “basta, questo è l’ultimo giorno che faccio questa cosa” e poi, dopo un po’ non te la senti più e rinvii ogni decisione, anche e soprattutto se drastica. Chi si è sentito già privato di una certa libertà ora la reclama a grande voce.

Pesci. Per i Pesci un po’ di stanchezza. Questa è una settimana in cui tutto ti annoia e spesso, quando un pesciolino si annoia, vuol dire che l’amore non c’è o non lo si frequenta abbastanza. Ho parlato di nati sotto il segno dei Pesci che magari sono un pochino più facoltosi, e possono permetterselo, che lavoreranno meno per stare più in casa, ma chi non può agire in questo senso vuole un riscatto d’amore. Qui potrebbe esserci anche una vendetta. Ora, mettiamo il caso che qualcuno ti abbia tradito. Beh, penso che in questi giorni tu stia guardando altrove se una storia si è chiusa.Venere aiuta a ritrovare una buona energia. Amori particolari possono nascere ma attenzione a persone già legate o che comunque lì per lì fanno compagnia, sono piacevoli da gestire, ma poi a lunga scadenza potrebbero non essere così affidabili. Quindi va bene dare il tuo cuore però è molto importante darlo alle persone giuste. Un po’ di stanchezza si fa sentire in queste particolari giornate.

Per chiunque volesse ascoltare questo oroscopo di Paolo Fox direttamente sul sito di LatteMiele: qui il link.

Maria Mento