Movimento 5 Stelle: festa in discoteca i primi mesi di governo ma le concessioni all’UE creano malumori

Movimento 5 Stelle: festa in discoteca per i primi mesi di governo

Ieri sera alcuni deputati del Movimento 5 Stelle si sono incontrati nella discoteca ‘The Old Factory‘ di Roma per partecipare alla festa di partito ‘Un anno a 5 Stelle‘, un modo per rinsaldare il gruppo dopo un 2018 pieno di novità e responsabilità, nonché un modo per festeggiare i primi 6 mesi di governo. I deputati si sono divertiti, lasciando per una sera da parte i problemi legati alla gestione del Paese, e si sono lanciati in balli sfrenati sulle note di successi anni’80-’90.

Le modifiche alla manovra 2019 e le polemiche

In queste ore, intanto, si parla della decisione del governo di abbassare le proprie pretese e concedere all’Unione Europea una vittoria sul fronte deficit. L’ultima proposta, infatti, prevede di abbassare il deficit riguardante il prossimo anno dal 2,4% della bozza iniziale ad un 2,04%. Si tratta di una via di mezzo tra le richieste dell’Europa e le pretese del governo che pare scontentare tutti.

Da un lato ci sono i sostenitori del Movimento che vedono in questa mossa un segno di debolezza, dall’altro ci sono i rappresentanti dell’UE che non ritengono sufficiente il taglio pensato dal governo giallo-verde. Il più critico in tal senso è stato Moscovici che parlando della manovra italiana ha dichiarato: “È un passo nella giusta direzione, ma ancora non ci siamo, ci sono ancora dei passi da fare, forse da entrambe le parti”.