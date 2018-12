Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 13 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 13 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda Nero a metà,Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti completamente diversi, uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana. Su Rai 2 va in onda Unici – Luciano Pavarotti Un mito semplice, Una serie di speciali dedicati ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia.

Aspettando il re va in onda su Rai 3, Alan Clay ha perso tutto, la stima del padre, la casa, la moglie. L’uomo si sente in colpa, non sa nemmeno come pagare gli studi della figlia. Alan cerca di dare una svolta alla sua vita vendendo un sistema di teleconferenza al Re dell’Arabia Saudita, che consiste in una palazzina di uffici in mezzo al deserto. Recatosi in ospedale a causa di una ciste alla schiena conosce una dottoressa in grado di fargli recuperare la stima in se stesso. Su Rete 4 va in onda W l’Italia, si tratta di un approfondimento di attualità sulle tematiche piu’ scottanti. Va in onda su Canale 5 L’amore non va in vacanza, Due ragazze, una americana e una inglese decidono di scambiarsi la casa per le vacanze, cercano un po’ di serenità dopo le delusioni d’amore provate. L’amore però le raggiungerà anche in vacanza. Su Italia 1 va in onda Mai dire talk, un programma comico e irriverente in cui tutto può succedere, con il Mago Forest, la Gialappa’s Band e la compagnia di una presenza femminile.

Piazzapulita torna su La7, si tratta di un approfondimento di attualita’. ll dibattito vertera’ sui principali temi della politica, dell’economia e della societa’. Su Tv 8 va in onda X Factor 2018, Nuovi aspiranti cantanti si esibiscono di fronte a una giuria per conquistare un posto sul palco di X Factor. Debito di sangue va in onda su Iris, Un agente dell’FBI viene colpito da un infarto mentre cerca di fermare un killer, riceverà un trapianto di cuore da una delle sue vittime.

Stasera in TV, giovedì 13 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Nero a metà – Viva gli sposi – Le verità nascoste

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Unici – Luciano Pavarotti Un mito semplice

23:30 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – Aspettando il re

23:00 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – W l’Italia

00:30 – C’era una volta il musicarello

Canale 5

21:21 – L’amore non va in vacanza

23:52 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Mai dire talk

00:24 – Disaster Movie

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:15 – X Factor 2018 – La finale

00:00 – Highlights UEFA Champions League

Cielo

21:15 – X Factor 2018 – La finale

00:15 – Il danno

Iris

21:00 – Debito di sangue

23:31 – Mystic River

