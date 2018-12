Telecamera nascosta nei bagni della scuola per filmare i ragazzi: arrestato 20enne 

Telecamera nascosta nei bagni della scuola, un arresto

Un 20enne è stato arrestato dopo che è stato scoperto che aveva piazzato una telecamera nascosta nei bagni di una scuola.

Il fatto è avvenuto a Catania, e la scuola coinvolta è l’istituto superiore Enrico Fermi-Filippo Eredia, di via Passo Gravina. In uno dei bagni maschili della scuola messa di fronte ad una classe del primo anno, infatti, è stata trovata una micro telecamera.

La telecamera era posizionata in modo da riprendere le parti intime dei minorenni.

Nel pc e nello smartphone materiale pedopornografico

Sono quindi scattate subito le indagini, che hanno permesso di individuare il responsabile: si tratta di uno studente 20enne della stessa scuola. Il 20enne ha ammesso le sue responsabilità ed ha tentato di giustificarsi dicendo che era sua intenzione fare uno scherzo ad un amico.

Tuttavia le indagini hanno consentito di sequestrare lo smartphone e il pc del sospettato. La perquisizione ha permesso di scoprire diverse immagini e video di pornografia infantile che coinvolgevano anche ragazzini in tenera età.

Il 20enne è stato arrestato per interferenze illecite nella vita privata e per detenzione di materiale pedo pornografico. Sono in corso delle analisi ulteriori da parte della polizia postale per analizzare il materiale trovato nel pc e nel cellulare del 20enne arrestato.