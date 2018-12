X Factor 2018: Anastasio sostenitore di Salvini, Trump e CasaPound?

Questa sera andrà in onda la finale di “X Factor 2018” (ve ne abbiamo parlato qui). A contendersi la vittoria del talent show, targato Sky, sono Anastasio, Luna, Naomi e i Bowland.

Grandissimo favorito alla vittoria finale sembra essere Anastasio, Marco Anastasio ha 21 anni, viene da Meta di Sorrento, dove vive con la sua famiglia, è diplomato all’Istituto Agrario di Portici e proviene da una famiglia di avvocati. Già conosciuto sul Web, avendo un canale Youtube, attraverso il quale ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento, ha stupito i giudici, nel corso delle puntate, soprattutto Fedez e Mara Maionchi, con le sue rime.

Proprio su Anastasio, nelle ultime ore, stanno trapelando indiscrezioni riguardanti il suo presunto orientamento politico, indiscrezioni che stanno facendo molto discutere. “Ingranaggi”, podcast satirico italiano, ha pubblicato, infatti, un nuovo episodio intitolato “L’altra faccia di Anastasio di X Factor”, attraverso il quale hanno esaminato il profilo Facebook del rapper che sembra essere pieno di post di apprezzamento nei confronti del vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Vladimir Putin e CasaPound.

In totale controtendenza rispetto al mondo dei rapper, da sempre avverso alla destra più estrema, il cantante, nello specifico, condivide su Facebook post riguardanti il tema dell’immigrazione e aggressioni a sfondo razzista. Tra l’altro, Anastasio, qualche mese fa, ha condiviso una fake news sulla nave “Dictiotti”, video pro Putin, una pagina che parla della sostituzione della “razza europea”e svariati sono i like messi a pagine di meme pro Trump, come “Right wing memes to Redpill the World”. Ma non è tutto. Anastasio, infatti, pare sia anche garantista nei confronti di Harvey Weinstein, denunciato un anno fa èer molestie, proprio da Asia Argento, ex giudice dell’attuale edizione di “X Factor”, sostituita ai live da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Le idee politiche di Anastasio saranno un ostacolo alla sua vittoria, o il pubblico italiano terrà conto solo del suo talento? Lo scopriremo questa sera!

Maria Rita Gagliardi