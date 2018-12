X Factor 2018: Chi vincerà tra Anastasio, Luna, Naomi e i Bowland?

Andrà in onda questa sera, live su Skyuno e in chiaro su Tv8, la finale di “X Factor 2018”, talent show che, negli anni, ha scovato talenti che oggi sono una vera e propria certezza della nostra musica, come Marco Mengoni e, ultimi in ordine di tempo, i Maneskin.

A contendersi la vittoria della trasmissione, condotta da ben otto anni da Alessandro Cattelan, sono quattro talenti che, settimana dopo settimana, si sono sfidati a colpi di cover ed inediti. Conosciamoli un pò meglio.

Grandissimo favorito alla vittoria di questa edizione del talent è, senza dubbio, Anastasio. Marco Anastasio ha 21 anni, viene da Meta di Sorrento, dove vive con la sua famiglia, è diplomato all’Istituto Agrario di Portici e proviene da una famiglia di avvocati. Già conosciuto sul Web, avendo un canale Youtube, attraverso il quale ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento, ha stupito i giudici, nel corso delle puntate, soprattutto Fedez e Mara Maionchi, con le sue rime.

Luna è la più piccola del gruppo, ha 16 anni, vive a Uta (Cagliari), frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico e da sempre coltiva il sogno di sfondare nel mondo della musica, sogno che condivide con il padre che le ha trasmesso, negli anni, la passione per la musica in genere ed il canto. Fidanzata con un ragazzo americano, parla della sua storia d’amore nel suo inedito “Los Angeles”.

Naomi ha 26 anni e viene da Napoli. Ha studiato fin da piccola musica leggera per poi avvicinarsi alla lirica, diplomandosi al Conservatorio in teatro musicale d’opera.

I Bowland sono l’incontro tra Iran e Italia, tra Tehran (dove sono nati) e Firenze (dove si sono trasferiti): Saeed alla chitarra e alla tastiera, Pejman agli ammennicoli ritmici, Leila la voce del gruppo.

I concorrenti, nel corso della finale, dovranno duettare con Marco Mengoni, durante la prima manche. I tre che passeranno alla seconda manche presenteranno il Best of, ovvero un medley di tre fra i brani eseguiti nel corso della gara che più li rappresentano. Infine, durante la manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si contenderanno la vittoria e canteranno il loro inedito, davanti al pubblico del Forum di Assago. Ospiti della finale, oltre a Mengoni, saranno i The Giornalisti i Muse e Ghali.

Intanto, è ancora incerto il futuro della giuria del programma. Se è ormai sicuro che a presentare il talent il prossimo anno sarà Alessandro Cattelan, non è ancora dato sapere chi si siederà dietro al bancone dei giudici. Se Fedez e Manuel Agnelli pare abbiano già annunciato il loro abbandono, per dedicarsi completamente alla loro musica, Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale, pare non abbia convinto il pubblico, a causa della sua parlantina troppo fluente. Confermata, invece, sembra essere Mara Maionchi.

Chi vincerà “X Factor 2018”? Lo scopriremo questa sera!

Maria Rita Gagliardi