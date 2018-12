Alessandro Casillo lascia ‘Amici 18’? L’ex di ‘Io canto’ come una furia: “Mi sono rotto!”

Un fulmine a cielo sereno rischia di abbattersi ad “Amici”. Alessandro Casillo sarebbe ad un passo dall’abbandonare la scuola più famosa d’Italia. Il cantante, già noto poichè da piccolo ha partecipato al programma condotto da Gerry Scotti “Io canto” e successivamente al “Festival di Sanremo”, ha avuto, in queste ore, delle forti divergenze con la sua squadra, non condividendone le scelte artistiche. Alessandro nella scuola vuole dare il meglio di sè e dimostrare di meritare il banco ottenuto, ma teme l’eliminazione, a seguito di una sfida con un concorrente più talentuoso di lui.

Durante un confronto con la compagna Giordana Angi ha mostrato tutta la sua insofferenza riguardo alle prove che gli sono state proposte dalla sua caposquadra ed ha minacciato di lasciare la scuola. Dopo aver confrontato i brani dei cantanti della squadra Atene con quelli della squadra Sparta, Giordana gli ha fatto presente che potrebbero perdere anche la prossima puntata che, vi ricordiamo, andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Per tale motivo, ha deciso di rifiutare i brani assegnati dagli insegnanti per preparare altri scelti da loro stessi. Alessandro, per nulla d’accordo con tale decisione, è partito in quarta e, come una furia, ha dichiarato: “Mi sono rotto! Non ho personalità… basta! Rifiuto tutti i brani assegnati”.

Giordana, dal canto suo, non ha preso per niente bene la presa di posizione del ragazzo e, a sua volta, è sbottata, dicendo: “Portiamo il nulla. Sembriamo tanti bambini”. Cosa deciderà di fare Alessandro? Il suo è soltanto lo sfogo di un momento, o è seriamente intenzionato ad abbandonare la scuola e rinunciare alla possibilità di mettere nuovamente in mostra il suo talento in tv? Lo scopriremo nella puntata pomeridiana di domani che avrà come ospite Marco Carta, vincitore di “Amici” che presenterà il suo nuovo singolo “Una foto di me e di te”.

Maria Rita Gagliardi