Federica Sciarelli contro Sfera Ebbasta: “Sei responsabile dei cattivi messaggi che invii”

Sciarelli contro Sfera: “Messaggi diseducativi”

Nella puntata di mercoledì di “Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli si è occupata della tragedia avvenuta una settimana fa a Corinaldo, dove sei persone hanno perso la vita per una calca in discoteca.

La Sciarelli ha ripercorso la vicenda assieme ad alcuni genitori dei ragazzi che erano presenti quella sera alla Lanterna Azzurra, la discoteca della strage. Inoltre la giornalista ha voluto puntare l’attenzione su Sfera Ebbasta e sulle sue canzoni, che negli ultimi giorni hanno creato numerose polemiche.

Canzoni diseducative: l’attacco della giornalista

Nonostante non ci sia una responsabilità diretta del trapper nella tragedia, la giornalista ha voluto ribadire la sua opinione.

“Ovviamente pensiamo che non è l’artista ad avere la colpa di quello che succede, forse non sapeva neanche di tutti questi biglietti che venivano venduti” ha commentato la Sciarelli. “L’artista può dire quello che gli pare, non c’è nessun tipo di censura per carità e non è responsabile se qualcuno va con lo spray al peperoncino. Sicuramente però è responsabile dei suoi messaggi culturali perché ci mette la faccia come in questa compilation che vi facciamo sentire”.

Dopo di che è stata mandata in onda una delle canzoni più controverse di Sfera Ebbasta, ‘Hey Tipa’. Non è certo un mistero che le canzoni di Sfera e di altri trapper siano intrise di esplicita volgarità e di inni alla droga ed all’alcol, ai soldi e alla bella vita. Rimane solo da chiedersi perché se ne accorgano tutti solo ora, genitori in primis.