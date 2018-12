“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 14 dicembre in onda su LatteMiele

Tutte le previsioni giornaliere dettate dagli astri, come sempre svelate dal noto astrologo Paolo Fox: la rubrica “Latte e Stelle”, in onda ogni mattino su LatteMiele, torna a farci compagnia.

Latte e Stelle per Ariete Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La fine di questa settimana sembra interessante, poi domenica riscatto delle emozioni. Primo round in attesa del 2019, anno che può riportare in auge non solo i sentimenti ma anche le relazioni. Se ci sono stati grossi blocchi (a Novembre qualcuno ha discusso anche in famiglia) si può recuperare. Certo, l’Ariete vivrà un 2019 di forza ma anche di grande impegno: questo bisogna ricordarlo.

Toro. C’è una velata insoddisfazione che va in qualche modo limitata. Sappiamo che ti base tu non ami i grandi cambiamenti però Urano, dal maggio del 2018, ti ha dato un spintone. In qualche modo, se non lo ha fatto allora lo sta facendo adesso e ti dice “è ora di cambiare”. I più coraggiosi possono avere anche rinunciato a qualcosa che sembrava tutto, importantissimo fino a qualche tempo fa e che magari adesso ha meno valore. Tutto questo processo evolutivo durerà qualche mese, sentimenti compresi. A questo proposito bisogna dire che se una persona non ti guarda come tu vorresti o ci sono delle incomprensioni, adesso potresti anche arrabbiarti.

Gemelli. Venerdì e sabato giornate un po’ polemiche, da domenica si recupera. Più che altro in questi giorni bisogna riallacciare alcuni rapporti di lavoro. Ci sono stati e potrebbero esserci ancora conflitti con capi e con collaboratori. Se c’è qualche problema, se uno dei due pensa che l’altro non si sia comportato bene in amore, si rischia di sollevare un bel polverone e come dico spesso dentro o fuori definitivo. Soprattutto Gennaio sarà un mese in cui le coppie un po’ in crisi dovranno chiarirsi.

Cancro. Venerdì e sabato giornate interessanti per l’amore e per le questioni di lavoro. Ricordo che il tuo è un segno intuitivo, ama fare le cose sulla base delle idee che produce giorno dopo giorno. Forse questo non è un periodo facile perché con Saturno opposto il lavoro è impegnativo, non tutti sono dalla tua parte, ogni giorno devi discutere, litigare; quantomeno vorresti avere un po’ più di tranquillità. Per fortuna, però, c’è anche una bella pausa in vista del Natale, quando la Luna sarà nel tuo segno e questo garantisce più energia.

Latte e Stelle per Leone Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è in crescita. Non ha più voglia di attendere, un po’ come il Toro. Se ci sono dei problemi bisogna affrontarli. Questo vale anche per l’amore. A proposito, attenzione nelle relazioni tra Leone, Toro, Acquario. Qualcuno tornerà a fare cose importanti. Chi ha un bel curriculum può ricevere una bella nomina. Sappiamo che il 2019 è un anno di crescita e già in questi giorni le tue iniziative valgono molto di più.

Vergine. La Vergine, tra venerdì e sabato, deve essere un pochino più prudente. Qualcuno si sentirà persino agitato. Potrebbero partire parole grosse? Di solito la Vergine è molto educata, tranquilla, cerca di mantenere sotto controllo le situazioni, però quando è troppo è troppo. Domenica sarà una giornata di recupero. Prima di allora, però, occhio alle polemiche in amore e soprattutto nei rapporti contrattuali, negli accordi, perché pare che ci sia da rivedere qualcosa o che qualcuno non sia stato leale con te.

Bilancia. La Bilancia tenda alla convivenza, al matrimonio, ma poi può capitare anche di guardarsi attorno. Questo perché è vero che vuoi sempre conferme ma non disdegni l’avventura. La cosa bella sarebbe trovare un partner- sempre quello- che ti faccia ogni tanto sognare, quindi qui dipende un po’ dalla persona che hai al tuo fianco. Il desiderio sarebbe quello di avere accanto una persona che ti fa volare un po’ più in alto, che ti rallegra, che ti fa vivere sull’onda della fantasia un amore che potrebbe diventare nei prossimi giorni anche più emozionante. Domenica sarà una giornata di grandi rivelazioni nella coppia.

Scorpione. Lo Scorpione ha stelle importanti. Venerdì e sabato bisogna tornare ad essere molto positivi e propositivi. Ti lamenti spesso in amore ma a volte questo è un atteggiamento che esterni per capire fino a che punto il partner ti segua oppure- attenzione- ti lamenti a ragion veduta. Hai ragione di lamentarti perché al tuo fianco c’è una persona non proprio facile da gestire. Però in questo caso ti chiedo: chi l’ha scelta? Perché lo Scorpione, soprattutto dopo una delusione, spesso si lascia andare a relazioni conflittuali perché vuole un impegno mentale, amoroso, ma non una persona tra i piedi. Quindi, bisogna capire se qualcuno è troppo lontano se proprio tu non l’hai desiderato così distante.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un grande amore? Bene, bisogna seguire la scia dei sentimenti perché porta verso un Gennaio splendente. Soprattutto, gennaio sarà il mese delle grandi rivelazioni e delle evoluzioni. Saranno, questi del 2019, mesi di grande evoluzione emotiva e anche lavorativa. Incontri piacevoli per chi in questo periodo vuole liberare il proprio cuore. Il 2019 partirà in maniera un po’ sbandata perché, nonostante sia un anno importante, qualcuno dovrà tagliare i rami secchi, quindi liberarsi di tutti quei rapporti che sono un limite.

Capricorno. In questi giorni puoi sentirti un po’ agitato, e la scorsa settimana hai ricevuto delle critiche più o meno motivate. Tu non accetti volentieri le critiche, anche perché sai di fare il meglio per te stesso e per gli altri, però ogni tanto forse dovresti ascoltare anche chi ti circonda. Domenica sarà una giornata un po’ sottotono e il fine settimana ricorda che anche tu hai bisogno di conferme in amore. Se ci sono state delle dispute forse è il caso di riavvicinarsi. Chissà quanti Capricorno, rispetto ad un Novembre freddo, ostile, in cui ci sono state delle perplessità, ora hanno voglia di ricucire uno strappo. Magari anche di chiedere scusa, se non dicendo direttamente “perdonami” assumendo degli atteggiamenti più morbidi nei confronti di una persona che è stata la fonte di qualche problema nelle ultime settimane.

Acquario. L’Acquario ha giornate migliori. Chi ha scendente Acquario, Bilancia, Gemelli potrebbe anche guadagnare qualcosa in più e domenica sarà una giornata protetta da questo punto di vista. Viaggi fortunati che per qualche Acquario un po’ più spericolato potrebbero essere gestiti in maniera più importante. Dal viaggio si passa al trasferimento, al trasloco. La voglia di spingere le proprie emozioni ma anche la propria vita al di là dei soliti confini sarà un tema dominante nel 2019.

Pesci. Il mio invito è quello di soprassedere se oggi o in questi ultimi giorni ci sono stati problemi lavorativi, se qualcuno non è stato dalla tua parte, perché bisogna andare oltre. Dicembre è importante per i sentimenti. Agli inizi della settimana forse qualcuno è stato un po’ più lontano da te. Ricorda che Natale sarà il momento della riconciliazione, il momento della relazione che torna protagonista, e anche Capodanno sarà valido per gli incontri. Bisogna organizzare qualcosa di piacevole. Forse anche una nuova vita? Non per tutti, ma per molti nati sotto il segno dei Pesci si apre una stagione all’insegna del cambiamento che può essere legato ad un trasferimento che qualcuno ha già richiesto o richiederà; oppure ci sarà un cambio che riguarda lo stile di vita e quindi chi ha una società, chi lavora in proprio, dovrà rimettere in piedi delle situazioni che sono andate giù o organizzarsi in maniera molto diversa. Ne parlerò via via nel 2019.

Per chiunque volesse ascoltare questo oroscopo di Paolo Fox direttamente sul sito di LatteMiele: qui il link.

