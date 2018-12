Luigi Favoloso rifiuta ospitata a “Pomeriggio Cinque”: “Non ho fatto niente di straordinario”

Qualche giorno fa, il nome di Luigi Favoloso, concorrente della scorsa edizione del “Grande Fratello” e fidanzato della showgirl Nina Moric, è balzato agli onori delle cronache per un fatto che gli rende molto onore. Il ragazzo, infatti, ha soccorso una ragazza a Milano che rischiava di essere aggredita.



Ieri, Luigi avrebbe dovuto partecipare a “Pomeriggio Cinque” per parlare della vicenda ma, all’ultimo minuto, ha deciso di non presenziare. E’ stato lo stesso Favoloso, attraverso un post Instagram, ha chiarire i motivi del forfait:

“Mi sento di chiedere scusa agli autori di Pomeriggio 5 per aver cambiato idea all’ultimo e non aver preso parte al programma. Avrei dovuto parlare della vicenda che purtroppo è venuta fuori della mia ‘rissa’ con un extracomunitario. Non per mia volontà, sono venuti fuori anche i motivi di questo litigio”.

E ancora:

“E benché sia chiaro che sia intervenuto per proteggere una ragazza da un balordo, la mia esperienza in quel contesto televisivo mi insegna che ogni cosa può essere girata (soprattutto da un certo tipo di stampa) contro di me”. Così Luigi giunge alla decisione di non intervenire in trasmissione. “Non me la sento di speculare su questa vicenda – riflette – e nemmeno di leggere accuse di tal genere che sarebbero scaturite dalla mia partecipazione. Non me la sento di rientrare in un contesto che ha permesso, non facendomi fare chiarezza, un accanimento mediatico nei miei confronti. Non facendo chiarezza su un tatuaggio svedese fatto passare per nazista. E sul fatto che io abbia picchiato un concorrente al GF, sulla mia indifferenza al 25 aprile e su una maglietta con un sorta di ‘vaffa”’ fatta passare per offesa a tutte le donne”.

Luigi, del resto, ha promesso a Nina di vivere la loro storia d’amore, storia che è stata oggetto di discussione nella Casa (lui era stato lasciato da lei in diretta) lontano dai riflettori:

“Uscito da quel contesto, ho giurato alla mia fidanzata che avremmo vissuto lontano dai social e dalla tv il nostro rapporto, e seppure non fosse quello il tema della mia partecipazione a Pomeriggio 5, credo che con la mia presenza, non avrei tenuto fede al giuramento”.

Maria Rita Gagliardi