Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 14 dicembre 2018

Anche oggi, venerdì 14 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 viene trasmesso Un Natale d’oro Zecchino, Una puntata specialissima dello Zecchino d’oro dedicata al Santo Natale, per offrire al pubblico della prima rete della televisione pubblica una serata all’insegna delle canzoni del Natale. Va in onda su rai 2 Due soldati, Enzo e Sasà vivono nello stesso paese ma non si conoscono. Sasà fa la scorta dei camion che trasportano droga, Enzo invece è arruolato nell’Esercito e si trova in Afghanistan per una missione. Su Rai 3 La ragazza del treno, rachel continua ad amare l’ex marito nonostante abbiano divorziato e lui si sia rifatto una famiglia. La donna trova sollievo nell’alcool. Durante un viaggio in treno si immedesima in una giovane coppia innamorata, scopre però che lei tradisce il fidanzato con un altro uomo e rivive il suo trauma. Quarto grado torna su Rete 4, il programma d’informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica.

Su Canale 5 torna Chi vuol essere milionario?, ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti. Su Italia 1 va in onda Interstellar, Un drammatico cambiamento climatico colpirà nel futuro l’agricoltura. Alcuni scienziati proveranno ad esplorare nuove dimensioni. L’unica coltivazione ancora capace di crescere è il granturco, gli scienziati cercheranno nuovi luoghi per coltivarlo. Natale in affitto va in onda su Tv 8, Drew Latham ha paura di trascorrere un altro Natale da solo, decide quindi di tornare nella casa in cui viveva da bambino. L’uomo paga i nuovi inquilini per festeggiare il Natale con lui.

Su Iris va in onda Asso, Asso è un giocatore alquanto accanito di carte, non rinuncia mai al gioco nemmeno la notte del suo matrimonio. Riesce a vincere contro un campione, ma gli avversari in preda alla rabbia lo uccidono. Asso torna dalla moglie come fantasma…Su Cielo trasmettono Amore facciamo scambio? Due coppie di amici trascorrono insieme una vacanza, una delle coppie inizia a provare attrazione per l’altra.

Stasera in TV, venerdì 14 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:33 – Un Natale d’oro Zecchino

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – Due soldati

23:10 – Blue Bloods Caccia aperta

Rai 3

21:15 – La ragazza del treno

23:15 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:32 – Mulholland Drive

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

00:30 – X – Style

Italia 1

21:25 – Interstellar

00:55 – DOA: Dead or Alive

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Natale in affitto

23:15 – La notte dei record

Iris

21:00 – Asso

23:06 – Mani di velluto

Cielo

21:15 – Amore facciamo scambio?

23:15 – Sex with Sunny Megatron

Stasera in TV, venerdì 14 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

