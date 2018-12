Dall’aldilà Lady Diana mette pace tra Meghan Markle e Kate Middleton? Lo dicono due sensitivi

La Principessa Diana avrebbe ‘parlato’ dall’oltretomba per consegnare a Meghan Markle un avvertimento sulla faida che è scoppiata tra lei e Kate Middleton. E’ quanto affermano i due gemelli Terry e Linda Jamison, noti sensitivi nel panorama internazionale.

Secondo i due fratelli statunitensi (sono originari della Pennsylvania, anche se vivono stabilmente a Los Angeles da tantissimi anni) infatti Diana Spencer li avrebbe contattati per mandare un messaggio alla Duchessa di Essex, dicendole che era arrivato il momento di fare la pace con Kate Middleton, moglie del Principe William. Tra le due non c’è mai stato un bel rapporto e Lady D. avrebbe così fatto pressione alla Markle affinchè la situazione potesse risolvere per il bene loro e della famiglia reale alla quale era molto legata.

L’avvertimento sarebbe alla base di un rapporto sempre più deleterio tra la Markle e la Middleton, ragion per cui ha portato l’americana e il Principe Harry di trasferirsi per non vivere sotto lo stesso tetto con l’altra coppia. Gli sposi infatti hanno recentemente confermato di lasciare Kensington Palace e di mettere radici a Frogmore Cottage, nel parco del lussuoso Castello di Windsor.

Da allora sono circolate una serie di indiscrezioni maligne, tra cui una secondo cui Meghan avrebbe fatto piangere Kate sull’abito da damigella che doveva indossare la principessina Charlotte. L’edizione online del giornale britannico Daily Star però ha indicato che Diana sarebbe davvero intervenuta interpellando i due gemelli sensitivi perchè le cose possano rimettersi a posto.

I due fratelli sono soprannominati ‘Nostradamus in stiletto’, che hanno riportato il messaggio della defunta Principessa Diana: “Kate può essere un po’ invidiosa che tutti i riflettori ora sono puntati su Meghan Markle, ma bisogna parlare di ogni problema che si presenta, altrimenti questi diventeranno sempre più grandi. Ogni famiglia vive momenti di crisi ma ci vuole una grande volontà e la voglia di stare insieme per superare i tempi bui. Anch’io ho lottato con tanti problemi ed è stata dura essere la Principessa del Galles ad appena 20 anni, ci sono cose positive e altrettanti lati negativi“.

Simone Ciloni