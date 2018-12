“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 dicembre in onda su LatteMiele

Paolo Fox ci conduce, con la rubrica “Latte e Stelle” in onda ogni mattina su LatteMiele, nell’affascinante mondo dell’astrologia per farci scoprire come le stelle sarebbero capaci di influenzare positivamente o negativamente la nostra vita.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sono giornate di recupero per il segno zodiacale dell’Ariete. Io credo che molti Ariete in questi giorni, siano da una parte contenti perchè ci sono molte cose da fare, da verificare, anche da iniziare per quanto riguarda il lavoro, e dall’altro lato siano spossati, stanchi. Penso anche a chi ha diverse responsabilità, in famiglia, in casa: si può fare qualcosa in più certamente. Giove porta responsabilità ed è in aspetto buono. Saturno è contrario e dice che ogni tanto devi fare il salto ad ostacoli. La realtà è che molti Ariete arrivano a casa esausti. Ora, è importante ritrovare tranquillità interiore altrimenti si rischia di convogliare questa tensione in amore e di vivere qualche conflitto, come qualcuno ricorderà visto che a Novembre ci sono state delle forti tensioni.

Toro. Il Toro ha una voglia di trasformare la propria vita che è sempre più impetuosa e su questo sto insistendo già da diversi mesi. Ho avuto anche delle verifiche. Chiaro, io non vi conosco personalmente, ma poi sfoglio i giornali e vedo che molte persone del Toro hanno rinunciato ad un incarico, altre hanno venduto un’impresa, altre hanno iniziato un progetto diverso. Tutte situazioni che avevo un po’ previsto e allora è il momento di passare all’azione. Mentre in amore siamo noi che facciamo il bello ed il cattivo tempo, possiamo decidere se continuare o no, sul lavoro riusciamo ad essere un pochino più coscienziosi. Forse anche più freddi. E allora non ci lasciamo trasportare dalle emozioni del cuore, dalle relazioni, dalle sensazioni del momento. Ecco perché adesso qualcuno sta portando avanti dei tagli inesorabili: addirittura c’è chi dal prossimo maggio si troverà altrove.

Gemelli. Venerdì e sabato giornate un po’ polemiche, da domenica però si recupera. Più che altro, in questi bisogna riallacciare alcuni rapporti di lavoro. Ci sono stati e forse potrebbero esserci ancora dei conflitti con capi e collaboratori. Se c’è qualche problema, se uno dei due pensa che l’altro non si è comportato bene in amore si rischia di sollevare un bel polverone e, come dico spesso, dentro o fuori definitivo. Soprattutto Gennaio sarà un mese in cui le coppie un po’ in crisi dovranno chiarirsi.

Cancro. In questo sabato il Cancro vive delle emozioni importanti e addirittura qualcuno è in dubbio tra due storie, tra due relazioni. D’altronde, quando si vivono forti sensazioni, ma soprattutto se si hanno pianeti a favore come Venere e Marte in questo periodo, è normale sentirsi coinvolti da una persona. Anche quelli più bravi, più coscienziosi potrebbero essere stati attratti da una persona anche fisicamente. Domenica sarà una giornata di piccoli contrasti, quindi se puoi decidere prima è meglio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è in crescita, non ha più voglia di attendere, un po’ come il Toro. Se ci sono dei problemi bisogna affrontarli: questo vale anche per l’amore. A proposito, attenzione alle relazioni tra Leone, Toro e Acquario. Qualcuno tornerà a fare cose importanti. Chi ha un bel curriculum può ricevere una bella nomina. Sappiamo che il 2019 è un anno di crescita e già in questi giorni le tue iniziative valgono molto di più.

Vergine. In questo sabato pare proprio che tu sia stanco e nervoso, che ci siano anche delle perplessità, e poi non escludo che si sia ripresentato un malessere, che ci sia qualcosa da contrastare. Il fatto che tu assorbi anche la tensione dall’esterno comporta qualche disturbo psicosomatico. Anche se in amore non ci sono chiusure, pare che tu stia redarguendo una persona o qualcuno sfugge al tuo controllo.

Bilancia. Buongiorno Bilancia. Hai bisogno di spaziare con la fantasia. A volte sembri una persona rigida, a volte persino al di li là delle tue manifestazioni d’affetto, d’amore, c’è qualche cosa che non va. Perché la realtà dei fatti è che troppo spesso, per amore della quiete domestica e non, lasci scivolare le cose addosso. Stasera non conviene fare le ore piccole. Un po’ di stanchezza: evidentemente questa è una giornata piena di impegni.



Scorpione. Le intuizioni dello Scorpione valgono sempre molto. Bisogna ricordare che i nati sotto i segni d’acqua hanno la capacità di capire il futuro prima che arrivi. Voi non avete bisogno dell’astrologo perché un po’ siete astrologi nati e chissà e chissà che qualcuno ultimamente non abbia avuto delle preveggenze, un sogno premonitore. Questa appare una giornata sensibile all’argomento previsioni. Puoi ricevere una bella intuizione, fare nella tua vita un gesto importante. In amore, con Venere nel segno, potresti essere particolarmente ammirato oppure particolarmente attento alle relazioni, quindi questo è un periodo in cui lo Scorpione vuole colpire.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Quando abbiamo un oroscopo valido, non solo arrivano delle buone cose ma possono anche arrivare delle cose non valide perché si muove tutto e siamo noi a dover scegliere. Importante è capire che siamo in una fase di grande rivoluzione. Possono esserci delle novità. Valuta bene cosa è giusto fare, quello che è meglio evitare, non devi fare errori di valutazione. La cosa indubbia è che il tuo è un oroscopo in movimento, che riguarda anche i sentimenti, e che il fine settimana è in recupero.

Capricorno. Il Capricorno chiuderà Dicembre con un grande armistizio, soprattutto se c’è stata una crisi a Novembre. D’altronde, il 2019 sarà un anno di crescita e a volte perdonare è un atto di crescita , nel senso che comunque mostrarsi superiore a certe provocazioni, a certe intemperie della vita, è importante. Se devi fare una scelta o recuperare un rapporto questo è il periodo migliore.

Acquario. Fine settimana in crescita anche per l’Acquario, con una domenica da segnare in rosso sul calendario. Qualcuno ha anche rinunciato ad un rapporto che andava avanti per consuetudine ma la maggior parte degli Acquario ha riversato una certa fragilità economica, lavorativa, nei rapporti che stavano attorno. Quindi piccole bufere, incomprensioni, qualcuno in coppia dice “Io sto facendo più di te “, “io ti aiuto e tu non mi aiuti”. Attenzione a non cadere nella trappola delle rivalse. Viaggi, contratti, contatti e novità che arrivano anche da altri luoghi. Desiderio di evadere.

Pesci. L’amore è bello a ogni tanto si discute. Tra l’altro devo dire che quelli che non sono soddisfatti e vivono una relazione difficile devono trovare delle soluzioni. Qualcuno potrebbe vendicarsi di un torto subito. Come? Il pesci, che tra l’altro è molto dolce, molto disponibile, quando decide di farla pagare a qualcuno diventa anche un pochino spietato. Non esita a tradire o magari semplicemente a dire tutto quello che pensa senza reticenze. Bisogna pensare al lavoro e completare alcune situazioni rimaste in sospeso. Voglia di famiglia, voglia di tornare alle proprie radici, che sarà sempre più forte via via che ci avviciniamo al Natale.

Per chiunque volesse ascoltare online questo oroscopo: qui il link.

Maria Mento