L’ospedale di Parma opera una tigre: “Aveva un problema ai denti”

Ospedale di Parma opera una tigre

L’ospedale veterinario di Parma ha avuto una paziente assolutamente speciale. Una tigre con problemi di masticazione è stata infatti operata all’interno del plesso ospedaliero del capoluogo emiliano.

Il felino è stato sottoposto ad intervento chirurgico dopo aver riscontrato un’avulsione di un canino da latte con microfrattura della cavità pulpare del dente permanente sottostante. La tigre è stata sottoposta ad una visita clinica molto dettagliata, effettuata sotto sedazione, e ad una tac del cranio per chiarire meglio la patologia.

In seguito, Barbara Simonazzi, ricercatrice dell’unità operativa di Clinica chirurgica veterinaria, ha effettuato lo straordinario intervento chirurgico che ha permesso alla tigre di risolvere i suoi problemi ai denti che le stavano rendendo la vita impossibile.

La vicenda ricorda il film “Il Dottor Dolittle”

Non è la prima volta che l’ospedale parmense balza agli onori delle cronache per questa tipologia di interventi su felini, ed è anche per questo che la struttura si candida a diventare in futuro un centro di riferimento per la cura di questi animali.

Ad alcuni commentatori sui vari social, l’operazione ha ricordato molto quella effettuata da Eddie Murphy nel film “Il Dottor Dolittle” proprio su un esemplare di tigre, con cui il dottore riusciva a parlare. La tigre era doppiata in italiano da Andrea Roncato.