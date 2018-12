‘New Amsterdam’, anticipazioni terza puntata: Max Goodwin confessa alla moglie di essere malato

Terzo appuntamento con “New Amsterdam”, medical drama, in onda su Canale 5, che, racconta le vicende di Max Goodwin, direttore sanitario del “New Amsterdam”, ospedale pubblico di New York. La serie riscuotendo un grande successo nel nostro Paese. Cosa succederà negli episodi in onda domani sera? Ecco, per voi, le anticipazioni.

Durante il sesto episodio, che si intitola “Anthropocene”, Max è impegnato a raccogliere i soliti fondi annuali, in una festa a favore dell’ospedale, durante la quale avrà modo di incontrare e convincere molti benefattori a fare beneficenza a favore del suo istituto. Nel corso della serata, però, Max sarà disturbato diverse volte per delle emergenze. Helen e Kappor si troveranno impegnati con il caso di un figlio e del papà in ospedale con gli stessi sintomi. Al “New Amsterdam” c’è grande preoccupazione per le condizioni dei due, che verranno sottoposti a due differenti trattamenti in via sperimentale. Protagonista dell’episodio sarà Iggy e, in particolare, la sua omosessualità. I genitori di quest’ultimo, infatti, non accettano che sia gay e l’adozione, insieme al marito, di quattro figli stranieri. Ma il momento del clou dell’intero episodio sarà la confessione del dottor Max alla moglie Giorgia della sua malattia. I due si lasceranno andare ad un ballo commovente.

Nel settimo episodio, chiamato “Domino effect”, al “New Amsterdam” verrà effettuato un trapianto domino, ovviamente dall’esperta equipe del dottor Godwin. Anche se l’attenzione in questo caso dovrebbe essere massima, Max si lascerà influenzare dalle sue condizioni di salute, entrando in confusione. La dottoressa Bloom, intanto, stringerà un’intesa con un paziente che la porterà a farsi delle domande sulla sua vita personale. Iggy farà un passo importante in un caso seguito, ormai, da diverso tempo.

Tanti sono, dunque, i colpi di scena che caratterizzeranno queste puntate. Appuntamento a domani sera, alle 21:25 su Canale 5, con i nuovi episodi di “New Amsterdam”. Come sempre, vi consigliamo caldamente di seguire la serie!

Maria Rita Gagliardi