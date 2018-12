Royal Family: ecco perché Meghan Markle fugge da Kensington Palace

Royal Family: il motivo della fuga di Meghan Markle da Kensinton Palace

A sorpresa il principe Harry e la splendida duchessa del Sussex Meghan Markle lasceranno Kensington Palace per trasferirsi in una residenza di campagna poco fuori Londra. In molti hanno collegato la notizia ai presunti dissidi tra la duchessa e Kate, ma la motivazione che spinge la coppia dell’anno ad allontanarsi da palazzo non è necessariamente legata ad un litigio. A spiegarlo è stata un’esperta di affari reali della stampa Britannica Emily Andrews.

Meghan Markle scappa da Kensinton: Harry non vuole che soffra come la madre

Stando a quanto sostenuto dalla giornalista il motivo dell’allontanamento sarebbe il timore del principe Harry che la diversità di Meghan possa alla lunga creare attriti con i familiari e che questa situazione possa pesare sulla sua consorte: “Harry ha paura che Meghan possa soffrire. Non vuole riservare a sua moglie lo stesso destino che è toccato a Lady Diana”, dice infatti la giornalista sostenendo che il trasferimento è una mossa strategica per evitare situazioni spiacevoli: “Harry non vuole che Meghan si trovi nella stessa situazione. Quando è morta Lady D, la vita di Harry è stata un caos totale, ha messo la testa sotto la sabbia per non affrontare il ricordo della mamma”, aggiunge la giornalista spiegando come Harry stia cercando anche di proteggere la propria felicità, oltre che quella della moglie.