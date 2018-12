Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 15 dicembre 2018

Anche oggi, sabato 15 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 15 dicembre 2018. Festa di Natale Una Serata per Telethon va i onda su Rai 1, Dal 16 al 23 dicembre si terrà la ventottesima edizione della maratona televisiva sulle reti RAI, una partnership nata per dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara e per portare nelle case degli italiani l’impegno di Fondazione Telethon nella ricerca scientifica. Su Rai 2 va in onda N.C.I.S. Los Angeles, Le vicende di una sezione segreta del NCIS, l’OSP che lavora sotto copertura per catturare criminali che minacciano la sicurezza nazionale. Va in onda su Rai 3 Città segrete, Corrado Augias ci guida alla scoperta di Roma, Londra e Parigi. Una serie di grandi “biografie” delle capitali più simboliche e visitate d’Europa. Su Rete 4 va in onda la terza parte del Il Padrino, Michael Corleone ha convinto tutti di essere una persona rispettabile, ottiene addirittura un’onorificenza dalla Santa Sede. Le sue operazioni finanziare ormai sono lecite, ma le altre famiglia provano ad intromettersi.

Su Canale 5 va in onda Il peggior Natale della mia vita, Margherita e Paolo aspettano il loro primo figlio, i due decidono di trascorrere il Natale insieme ai genitori di lei in un castello di montagna, ospiti di Alberto Caccia, il capo di Giorgio, e di sua figlia Benedetta. La vacanza si trasforma presto in una serie di guai e disavventure. The Warriors Gate va in onda su Italia 1, Jack Bronson è unn giovane ragazzo molto timido, il quale viene spesso preso in giro dai suoi compagni. Vive con la madre, la quale stenta ad arrivare a fine mese. Jack tende quindi ad estraniarsi dal mondo, vive davanti a pc e videogame. un giorno riceve una scatola cinese che lo trasporterà per magia in Cina. Su La 7 va in onda Speciale Atlantide – Il delitto Matteotti, È la cronaca minuziosa del delitto di Giacomo Matteotti e delle ricerche che non condurranno mai ai veri colpevoli.

La fabbrica dei biscotti va in onda su Tv 8, Un manager si trova costretto a chiudere la fabbrica di biscotti di una cittadina, ad ostacolarlo sarà lo spirito delle feste e l’interesse nei confronti di una donna. Su Iris va in onda The Interpreter, Silvia lavora nella sede delle Nazioni Unite a New York come interprete. Per sbaglio ascolta una telefonata riguardante l’omicidio di un capo di stato africano, la sua vità inizierà ad essere in continuo pericolo. Un agente federale dovrà tutelare la sua vita, ma si convince che anche lei faccia parte del complotto. Su Cielo va in onda Venere nera, A Parigi una sensuale donna di colore diventa l’amante e la modella di un pittore, ben presto tutti si innamoreranno di lei.

Stasera in TV, sabato 15 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Festa di Natale Una Serata per Telethon

01:30 – Milleeunlibro Scrittori in TV

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Senza uscita

21:50 – Bull Sfiducia

Rai 3

21:40 – Città segrete

23:45 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Il Padrino III

01:17 – Stasera Italia Weekend

Canale 5

21:21 – Il peggior Natale della mia vita

23:15 – Fiorella Mannoia – Arena di Verona

Italia 1

21:30 – The Warriors Gate

23:44 – Lupin – La ragazza delle due torri

La 7

21:15 – Speciale Atlantide – Il delitto Matteotti

01:25 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – La fabbrica dei biscotti

23:15 – X Factor 2018 Finale

Iris

21:00 – The Interpreter

23:39 – Gambit

Cielo

21:15 – Venere nera

23:15 – Scambisti

