Bus partito da Genova si schianta contro un muro: morta una donna, 44 feriti di cui 3 gravissimi 

Bus Flixbus si schianta contro un muro: 1 morto e 44 feriti

Un bus Flixbus partito da Genova si è schiantato contro un muro sull’autostrada A3 in Svizzera, nei pressi di Zurigo. Una persona è morta, mentre 44 sono rimaste ferite, e tre sarebbero in condizioni gravi.

Lo schianto contro il muro si è verificato sull’autostrada A3 nella periferia di Zurigo all’altezza della località di Wiedikon, poco prima delle 4.15 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, il bus avrebbe sbandato e poi sarebbe finito contro un muro di quelli che costeggiano l’arteria di collegamento tra la città di Coira a Zurigo.

Il veicolo era diretto a Dusseldorf, in Germania.

L’identità della vittima ancora non è stata resa nota ma si tratterebbe di una donna. Tre persone sono rimaste ferite in maniera piuttosto grave, fra di loro anche l’autista del bus, come ha precisato un’agenzia di stampa locale. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, molte persone erano incastrate fra le lamiere. “C’era chi urlava, altri erano calmi, abbiamo dovuto agire con attenzione e senza fretta”.

La sbandata a causa della neve sulla strada

L’incidente del pullman è avvenuto questa notte dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo. Stanotte ha nevicato in diverse regioni a Nord delle Alpi: sembra che l’incidente sia dovuto alla neve, probabilmente è stato il terreno scivoloso e ghiacciato a far sbandare l’autista facendolo finire contro un muro. La polizia locale ha confermato che “le condizioni stradali, a quell’ora, a seguito di una forte nevicata, erano proibitive”.

Decisive anche le testimonianze dei presenti, come quella di un tassista che dice: “Ho sentito un gran botto. Io stesso ho fatto fatica a evitare un’uscita di strada e ho visto molti altri automobilisti in difficoltà”. Adesso, per rimuovere il bus, l’autostrada è bloccata in tutti e due i sensi di circolazione fra Bruna e Wiedikon.

“La nostra solidarietà va ai passeggeri interessati, ai conducenti dell’autobus e alle loro famiglie e amici” ha comunicato una portavoce di Flixbus.