Chi è Ismaele La Vardera, autore di ‘Il Sindaco-Italian politics for dummies’?

Va in onda questa sera, in esclusiva su Italia 1 alle 21:25, “Italian politics for dummies”, documentario realizzato da Ismaele La Vardera, giovane invitato del programma satirico “Le Iene” e candidato a sindaco di Palermo con una lista civica (vi abbiamo parlato del documentario qui).

In “Il Sindaco-Italian politics for dummies”, Ismaele, attraverso l’utilizzo di una telecamera nascosta, ha ripreso dinamiche, per certi versi del tutto inaspettate, che riguardano i più grandi volti della politica italiana, dinamiche che vanno dai semplici accordi, fino ad una vera e propria compravendita di pacchetti di voti.

Ma chi è Ismaele? Conosciamolo un pò meglio, attraverso qualche cenno biografico. Ismaele è nato a Palermo nel 1993. Da sempre appassionato di giornalismo, ha iniziato già durante gli anni del liceo ad avvicinarsi alla professione, che inizierà poi a praticare una volta ottenuto il diploma. Dopo essersi iscritto all’Università, Ismaele ha iniziato a collaborare per l’emittente “Canale 8”, per la quale ha condotto il telegiornale, e con il “Giornale di Sicilia”, dove era il corrispondente da Ficarazzi.

Nel 2013, dopo un incontro all’Università di Palermo con Pino Maniaci, il padre di “Telejato”, è avvenuta la svolta. Nel 2014 è diventato noto a livello nazionale per un servizio realizzato per “Telejato”, su delle irregolarità nel voto delle europee a Villabate, Il servizio è stato ripreso anche da “Le Iene” e Ismaele, forte della popolarità raggiunta, nel Dicembre dello stesso anno,ha pubblicato il libro “Le piccole cose fanno la differenza”, con la prefazione di Lirio Abate. Nel marzo 2015, ha fondato l’Associazione Nazionale per le Verità Scomode, una sorta di rete dove si mettono in contatto più figure professionali unite dalla lotta alla mafia. Sempre nelle stesso anno, è entrato a far parte del cast del programma di Italia 1 “Open Space” ed ha iniziato a realizzare, come inviato, dei servizi per “Le iene”.

A gennaio 2017 ha deciso di intraprendere la strada della politica, candidandosi a sindaco di Palermo, sostenuto dalla lista Centrodestra per Palermo, di cui facevano parte “Fratelli d’Italia” e “Noi con Salvini”. L’esperienza politica di Ismaele, però, non è andata bene. La sua lista, infatti, ha ottenuto soltanto 7000 voti circa, pari al 2,59%.

Poi, la realizzazione di “Il Sindaco-Italian politics for dummies”, che al cinema è stato un grandissimo successo e che potremo finalmente vedere anche in tv, questa sera su Italia 1. Non perdetelo!

Maria Rita Gagliardi