Dario Argento e la fine della storia d’amore tra la figlia Asia e Fabrizio Corona: “E’ durata niente”

“Pensavo fosse amore…invece era un calesse”, cosi’ recita il titolo di un famoso film, titolo che potremmo utilizzare per descrivere il breve flirt che ha visto protagonisti Asia Argento e Fabrizio Corona. Neanche il tempo di finire su qualche copertina e tra le pagine di qualche giornale scandalistico, che i due si sono già lasciati.

A dire la sua, in merito alla fine della relazione tra l’attrice e l’ex agente fotografico è stato, per la prima volta, anche Dario Argento, padre di Asia, ospite del programma condotto da Caterina Balivo, “Vieni da me”. il regista di “Profondo rosso”, nel corso della sua ospitata in trasmissione, ha ricevuto due videomessaggi da parte delle figlie Fiore e Asia. Quest’ultima, che da sempre ha un rapporto molto forte con il padre, gli ha detto:

“Ciao papà, so che sei da Caterina. Sei il papà migliore del mondo sono davvero fortunata ad avere avuto te come padre. Non mi hai mai giudicata, mi hai sempre aiutato. È stato un anno difficile per te e per me. Ti voglio bene. Ti scrivono da tutto il mondo ma nessuno ti ama come me”.

Il maestro dell’horror, ha quindi commentato la fine della storia di Asia con Fabrizio Corona:

“Quest’anno è stato pesante per me e Asia; io sono caduto e mi sono rotto il braccio, lei per le denunce, fidanzamenti sbagliati… Ma quando uno ama non può stare a sentire il genitore che dice che sta facendo una stupidaggine. Quando stava con Corona io intervenivo, ma blandamente. Poi si sono lasciati subito, è durata niente. Asia ha un carattere ribelle e volitivo, per questo succede sempre così con gli uomini. Ha sbagliato già tanto, spero che ora starà più attenta”.

Dario, infine, ha confessato che, molto spesso, ha avuto paura degli stalker:

“Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei preferito non essere Dario Argento e provocare queste emozioni così forti nella gente, che finiva per perdere la testa”.

