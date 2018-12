Il principe Harry rinuncia alla caccia al fagiano per amore di Meghan, è rottura con William?

Nuova spaccatura tra le famiglie reali? così sembrerebbe stanto agli ultimi rumors diffusi con il Natale ormai alle porte. Al centro dell’attenzione vi sarebbe sempre Meghan Markle, la quale avrebbe detto al marito Harry di rinunciare alla tradizione natalizia della famiglia e stando a quanto riferito da una fonte il figlio di Lady D avrebbe accettato per rispetto nei confronti della moglie. Nella fattispecie il principe potrebbe non partecipare alla caccia al fagiano del Boxing Day, questo perchè l’attrice di Suitrs è un’animalista convinta e per non turbarla Harry avrebbe confermato che non vi prenderà parte.

Meghan Markle contraria alla tradizione dei Reali inglesi

Già nel 2017 del resto era circolata la notizia relativa alla decisione del principe di non partecipare alla consueta battuta di caccia che viene organizzata annualmente in occasione dell’equivalente del nostro Santo Stefano. Meghan è particolarmente attenta ai diritti degli animali ed è profondamente contraria a tradizioni di questo tipo, su tutte la caccia oltre a non indossare pellicce. D’altro canto Harry vi ha preso parte per oltre 20 anni ed è considerato un bravo tiratore, dunque la decisione non dev’essere stata facile.

Forti tensioni tra Harry e William

Ma in virtù del fatto che la tensione tra i fratelli e tra le rispettive consorti sarebbe, in questo periodo, alle stelle, la mancata partecipazione di harry potrebbe portare ad una spaccatura profonda nella famiglia, acuendo tali tensioni. Secondo quanto emerso il principe Carlo non mancherà e così il figlio William e Kate Middleton, oltre al principe George, 5 anni. Mentre Harry trascorrerà del tempo con la moglie incinta. Nella sua mente William, ha sottolineato una fonte, vede questo come un’altra conferma del fatto che il fratello minore sia stato strappato via dalla sua famiglia, dalla nuova moglie. Questo perchè ha sempre amato la caccia, e l’appuntamento del Boxing day ha rappresentato una grande opportunità per consolidare il legame tra fratelli.