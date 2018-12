La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 17/12/2018 al 23/12/2018

Terzultimo appuntamento dell’anno con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, in onda su Rai2 all’interno del palinsesto della trasmissione d’intrattenimento Mezzogiorno in Famiglia. Con l’arrivo del nuovo anno, Paolo Fox non ha mancato di ricordare l’appuntamento tanto atteso con le anticipazioni dell’oroscopo del 2019: lunedì 31 dicembre, intorno alle ore 12:00, all’interno del programma televisivo I Fatti Vostri. Per il momento, però, vediamo come i 12 segni zodiacali si stanno preparando a vivere le prossime festività natalizie.

Dalla dodicesima alla decima posizione: le remore dell’Acquario nei giorni di festa

Acquario. Innanzitutto bisogna ricordare che quando l’Acquario sta per vivere le feste comandate, ha sempre qualche piccola remora. Questo segno non ama le situazioni fisse, quindi in questo periodo questo vale per l’amore, per il lavoro, per le questione di carattere pratico. La giornata di Capodanno potrebbe essere una giornata un pochino sottotono. Certe tensioni possono riversarsi anche nell’amore. Da Novembre le cose sono un pochino migliorate, ma alcuno Acquario hanno vissuto un periodo di grande caos. Gennaio sarà un mese promettente anche per i sentimenti e quindi, adesso, meglio lasciare un po’ correre. Giovedì e venerdì sono giornate buone anche per un recupero sentimentale

Bilancia. Dal punto di vista del lavoro, delle situazioni che possono nascere in questo senso, avete un bell’oroscopo. Si apre un periodo importante.. A volte la Bilancia per evitare di far dispiacere qualcuno non parla. Ma adesso è proprio il momento di dire se qualcosa non va. Questa tensione genera momenti di grande disagio. Attenzione in famiglia: se qualcuno non ha detto delle cose, se qualcuno cerca troppi soldi, se c’è un ex di mezzo, ci potrebbero essere dei problemi. Recuperiamo: giovedì, venerdì e sabato le giornate migliori di una settimana un po’ disorganizzata. La confusione dovrebbe rimanere lontana dalle vostre vite.

Vergine. Ha una certa agitazione che trasporta già dalla fine di Novembre e che si concentra su cavilli, questioni pratiche. C’è chi ha ricevuto una lettera da un nte, altri sono in conflitto perchè hanno notato che qualcuno non è stato leale. In amore siete molto interessati ad una persona. Spesso la Vergine quanto incontra persone del Cancro o del Toro è più incline ad instaurare rapporti duraturi. Tra giovedì e sabato ci sarà da organizzare qualcosa all’ultimo minuto. Domenica, lunedì e martedì giornate interessanti se trascorse con le persone che amate di più.

Dalla nona alla settima posizione: cambio di stile di vita per l’Ariete

Scorpione. Il Natale è protetto perché avete una bella situazione astrologica. Giove non è più nel vostro segno ma da circa un anno e mezzo la vostra vita è cambiata. Magari avete fatto una scelta che fino a tre anni fa non era possibile o avete combattuto un nemico che era dentro di voi. Lo Scorpione ha spesso disturbi di carattere psicosomatico. Addirittura vi avvicinate ad un periodo molto promettente. Non ci sono grandi tensioni ma anzi soluzioni in arrivo. Tra martedì e giovedì c’è un po’ di confusione. Venere nel segno dice che siete innamorati, magari di una persone che non vi ricambia o non avete accettato una chiusura. Trasferite questo sentimento a qualcuno che è più carino con voi. Le giornate di festa vi sono favorevoli;

Ariete. È una testa dura e spesso si scontra con gli altri. Ha alzato un po’ la testa, è stato un po’ agitato in amore a Novembre. Gennaio sarà un mese più interessante per l’amore. Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori di questa settimana. Per voi ci sarà un anno importante anche se inframezzato da situazioni diverse. Ci saranno spesso delle variazioni. Forse chiederete al partner una variazione dello stile in cui vivere la vostra storia. Per chi è solo orizzonti terzi già dalla fine di questo mese;

Toro. Arriva un periodo migliore. Avete sempre questo dubbio che riguarda la vita sentimentale ma non è detto che ciò vi porti lontano dall’amore. Magari volete una persona accanto ma questa persona non c’è. Non vuol dire che un sentimento non ci sia ma forse non è ricambiato come volete voi. Attenzione martedì e mercoledì a non far venir fuori il vostro nervosismo. Domenica 23 la situazione migliora per i sentimenti. Lasciate passare le feste e poi a Gennaio sarà meglio capire cosa volete fare perché potreste pentirvi della vostra irruenza e di avere agito di fretta. Entro la primavera arriveranno novità nel lavoro.

Dalla sesta alla quarta posizione: Marte dissonante per il Sagittario

Sagittario. Nonostante io abbia sempre detto che il 2019 sarà un anno importante per voi, noterete che i primi mesi non avranno un grande andamento. Vi dovrete liberare di grandi problemi e fare torto a qualcuno per avere un grande anno. Alcune strade si chiudono anche a malincuore. Dovete rendervi conto di cosa è importante tenere e di cosa è importante lasciare. Ci sono molte promesse di cose che nasceranno. Anche voi vorrete fare delle cose importanti. Gennaio sarà un mese molto importante per i sentimenti. Per i singles o per quelli che hanno avuto problemi Gennaio è un mese di riconciliazioni o nuovi incontri. Potete intraprendere una nuova vita. Voi avete bisogno di avere accanto persone che vi diano la carica e per questo vi vedo un po’ agitati per l’inizio dell’anno: ci sono persone che vi frenano rispetto a ciò che volete fare. Se siete in crisi con un’azienda entro primavera potrete decidere di fare qualcosa di nuovo. Giovedì, venerdì e sabato giornate confuse con Marte dissonante;

Gemelli. Innanzitutto ritorna quella voglia di amare e di stare in mezzo agli altri che si era un po’ persa nelle ultime settimane. Sappiamo che qualche Gemelli ha vissuto una piccola crisi che ha riguardato anche la vita privata. A volte per preoccuparsi troppo del lavoro o di altre preoccupazioni che distraggono si tende a tralasciare una relazione o di dare per scontato qualcuno. Non è il caso di farlo adesso. Gennaio sarà il mese del dentro o fuori definitivo se c’è qualche problema in coppia. C’è una certa stretta a livello emotivo che riguarda le coppie non collaudate, mentre quelle che vanno avanti da anni dovranno soltanto rivedere l’indirizzo della loro vita insieme. Giornate belle giovedì e venerdì anche per gli incontri. Situazioni di lavoro e contrattuali da rivedere: i Gemelli non hanno progetti a lunga scadenza e probabilmente non sanno cosa faranno tra aprile e giugno;

Leone. Il Leone ha tante qualità. Mi dispiace per quei Leoni che sono affossati da un ascendente acqua. Attenzione perché l’astrologia è una disciplina e va presa con le pinze, ma comunque se si lancia un messaggio positivo rispondere negativamente significa non voler cambiare nulla nel proprio modo di vivere. Oggi e domani avete una bella carica, così come giovedì e venerdì. Avrete un Gennaio di grandi soluzioni. Anche la relazione che avete con gli altri è importante: non curatevi di coloro che sempre criticano quello che fate. Allontanate gli invidiosi. Giornate buone anche quelle di Natale e di Capodanno.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: il riscatto del Capricorno

Cancro. Molti innamorati del Cancro riconoscono l’amore e bisogna capire quanto avete voglia di viverlo senza tormento. Voi l’amore lo riconoscete quando vedete il dilemma o quando siete indecisi tra presente e passato. Attenzione a far lavorare bene questa Venere. Ci avviciniamo a un Natale e un Capodanno che saranno forti a livello emotivo. Fate spazio a ciò in cui credete e fate delle scelte adesso perché dopo sarà più difficile. Domenica 23 giornata migliore della settimana;

Pesci. Periodo in cui vi trovate una grande tensione positiva. C’è qualcosa da rivedere. Non è detto che bisogna per forza cambiare ma lo stile di vita deve essere mutato perché questo non va più bene. Avete bisogno di tornare alle vostre radici e questo è il senso di questi giorni. Ritrovate le passioni più belle. Se non avete storie ritrovate le persone di famiglia. Anche a Capodanno avrete l’impressione che molte persone saranno solidali con voi. Qualcuno sta cercando di ottenere un nuovo ruolo ma sono situazioni lente. Attenzioni alle questioni legali. Vi consiglio di mediare e non di partire all’attacco. Siete più disponibili alle relazioni: potreste fare pace con la persona amata entro il 31 se c’è stato qualche diverbio;

Capricorno. I vostri progetti sono sempre duraturi perché studiati in laboratorio. Questo è un periodo in cui dovete fare grandi progetti per il 2019 e vi riesce benissimo. Avete in casa Saturno da diversi mesi. La strada è tracciata e tra l’altro vi porta dritto dritto tra le braccia di qualcuno da amare. A fronte di un Natale un po’ agitato, il Capodanno vi renderà merito: potrete fare scelte importanti e realizzare un piccolo sogno. Rapporti prediletti con Scorpione e Pesci. Gemelli e Ariete segni particolari che vi portano allegria.

Maria Mento