Scontro fra auto, morti due giovani: avevano solo 17 e 18 anni. Tre ragazzi feriti 

Scontro fra auto, morti due giovani di Eboli

Due giovani di 17 e 18 anni sono morti questa notte in un grave incidente stradale che si è verificato sulla Strada statale 19 tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno, località Fontana del Fico. Il tragico schianto sarebbe avvenuto attorno alle 23.30.

Il grave incidente ha coinvolto ben tre auto, due delle quali sono andate completamente distrutte a causa dell’incidente.

Le due vittime dell’incidente sono due ragazzi di Eboli, si tratta del 18enne Francesco Giugno e il 17enne Vincenzo Dell’Orto, che sono rimasti uccisi nel terribile impatto. Altri ragazzi sono rimasti feriti nell’incidente, almeno tre, e sono stati portate dal Saut Humitas all’Ospedale di Eboli: non sarebbero in gravi condizioni.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, una Fiat 500 sarebbe uscita di strada dopo aver avuto un impatto contro un’Alfa Mito, e quindi è finita in una scarpata dove è rotolata per diversi metri. Per i due sfortunati ragazzi a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare.

Le salme dei due sfortunati ragazzi sono state portate all’obitorio di Eboli, per gli accertamenti medico-legali. Sul posto del drammatico incidente si trovano i carabinieri della compagnia di Eboli che ora dovranno cercare di ricostruire la dinamica del terrificante incidente automobilistico. Sul posto per i soccorsi anche le forze dell’ordine e i volontari del Vopi di Pontecagnano Faiano.