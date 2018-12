Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 16 dicembre 2018

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 16 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Rai 1 torna Che tempo che fa, Fabio Fazio si ritrova faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In onda su Rai 2 N.C.I.S. Un conto aperto, Le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. L’NCIS si occupa dei reati piu’ gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines.

Su Rai 3 va in onda Storie Maledette Nel cuore ferito della strage di Erba, Storie Maledette”, continua nell’impegno di capire, dubitare, raccontare. Prosegue nel tentativo di spiegare come le rischiose partite con il destino si perdano, quando quel lato oscuro che abita ciascuno di noi, occupa con prepotenza l’anima, portando a gesti estremi che, spesso, in nulla somigliano a chi li ha commessi. Su Rete 4 va in onda Heart of the sea – le origini di moby dick, Herman Melville va alla ricerca di una nuova trama per il suo romanzo Moby Dick. Decide di recarsi sull’isola di Nantucket per farsi raccontare del tragico naufragio della baleniera Essex dall’anziano Thomas Nickerson.

New Amsterdam torna su Canale 5 con il quinto episodio della stagione, E’ la serata della raccolta fondi e mentre Max cerca di corteggiare i potenziali donatori presenti al ricevimento, i medici continuano a richiamarlo in ospedale per varie emergenze. Un paziente di Rikers denuncia abusi da parte di una delle guardie carcerarie, mentre Sharpe e Kapoor sospettano che due pazienti, padre e figlio, con sintomatologie identiche, siano stati infettati da un virus non ancora classificato.

Su Italia 1 va in onda Il Sindaco – Italian Politics 4 Dummies, Ismaele La Vardera, candidato sostenuto da Matteo Salvini alle comunali di Palermo del 2017, racconta personaggi e faccendieri della scena palermitana. Non e’ l’Arena torna su La7, il programma propone analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica. La notte dei record torna in onda su Tv 8, Enrico Papi ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Su Iris va in onda Billy Elliot, Billy elliot e’ un ragazzino di 11 anni che preferisce le scarpette con le punte rinforzate da ballerino classico ai guantoni da pugile. Billy vuole fare il ballerino. Su Cielo va in onda Il Grinta, Mattie Ross è una ragazza di 14 anni sulle tracce di Tom Chaney, il killer che ha ucciso suo padre. Per ritrovarlo assume uno degli sceriffi più in gamba che riesce a trovare, Reuben J. A loro si unisce il Texas Ranger LaBoeuf. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 16 dicembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 16 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Un conto aperto

21:45 – S.W.A.T. Un nuovo inizio

22:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:15 – Storie Maledette Nel cuore ferito della strage di Erba

23:20 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:27 – Heart of the sea – le origini di moby dick

23:47 – Atto di forza

Canale 5

21:23 – New Amsterdam – Antropocene

23:20 – Pressing

Italia 1

21:20 – Il Sindaco – Italian Politics 4 Dummies

23:05 – Chi ha paura del buio

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

00:50 – Tg La7 Notte

Tv 8

21:30 – La notte dei record

23:30 – Amici di letto

Iris

21:00 – Billy Elliot

23:21 – The dreamers

Cielo

21:15 – Il Grinta

23:15 – Amore facciamo scambio?

