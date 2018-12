Stefano De Martino confessa: “Farei a meno della popolarità, faccio questo lavoro per soldi”

In una lunga intervista rilasciata a “Vanity Fair”, Stefano De Martino ha fatto una confessione shock che, sicuramente, farà molto parlare di lui. Il ballerino, che quest’anno è stato inviato de “L’Isola dei Famosi”, ha rivelato che lavora nel mondo dello spettacolo solo ed esclusivamente per soldi e, che se potesse, della popolarità farebbe volentieri a meno.

A tal proposito, Stefano ha detto:

“Faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci convivo tranquillamente. Ma se domani tornassi nell’anonimato più totale, non avrei nessun problema. Anzi, per me non è una cosa essenziale. Io ho iniziato a fare questo lavoro per esigenza, e non per voglia. Il lavoro della danza l’ho fatto solo ed esclusivamente per passione: sono figlio di un ballerino di teatro, per me la televisione era una sorta di tabù. Dopo vari provini e audizioni andati bene per compagnie teatrali qui in Italia ma anche all’estero, ho capito che purtroppo non potevo fare quella scelta di vita e di lavoro, perché non ne avevo le possibilità economiche. Non potevo prendere una casa in affitto per vivere in un’altra città… avrei dovuto fare un secondo lavoro, e sarebbe stato estenuante. Quando sono approdato in tv mi è stato chiaro che quello era l’unico modo a mia disposizione per guadagnare abbastanza e continuare a fare quello che mi piaceva, cioè danzare. A un certo punto ho persino pensato di mollare tutto e di studiare fisioterapia”.

Sempre attivissimo sui social, dove conta 3 milioni di followers adoranti, Stefano ha raccontato che sul Web “si concede” molto volentieri:

“Mi rendo conto che per molte persone sono un pezzo di carne che si muove. Ci gioco con questa consapevolezza, do al pubblico ciò che vuole. Perché so di avere anche tante altre sfaccettature. La pelle, sui social, è quello che paga di più. Ma io ho un’ottima empatia con la mia fan base, sa capire quello che posto, e sa apprezzare anche il mio punto di vista sulle cose, piuttosto che me stesso come oggetto delle foto. Mi capita di avere paura di essere troppo naturale. Forse alle volte condivido con troppa spontaneità. Devo sempre ricordarmi che ho tre milioni e mezzo di persone che vedono quello che faccio, non posso comportarmi esattamente come se fossi a cena a casa mia con 10 amici”.

