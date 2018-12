Violento terremoto in Oceania, scossa di magnitudo 6 avvertita dalla popolazione

Un terremoto molto intenso ad una manciata di chilometri dal litorale. E’ stato registrato dai sismografi il 16 dicembre 2018 e ha toccato, stando anche a quanto riportato dall’Ingv, una magnitudo del grado 6 della scala Richter.

Scossa di magnitudo 6 vicino alla costa

La scossa, dunque piuttosto forte, si è verificata in Oceania ed in particolare in prossimità delle coste australiane ed in virtù della sua intensità potrebbe essere stata distintamente avvertita dalla popolazione nel raggio di un centinaio di chilometri.

Terremoto avvertito dalla popolazione, molte segnalazioni

Anche perchè l‘ipocentro del sisma è stato individuato nell’oceano ma a soli dieci chilometri di profondità: le agenzie che si occupano del monitoraggio dei terremoti nel mondo hanno, nel frattempo, comunicato l’orario del movimento tellurico, registrato alle 22:26 locali, le 15:26 in Italia e la precisa localizzazione, al largo dell’Australia occidentale. Secondo i media locali, tremori sarebbero stati avvertiti distintamente dalla popolazione di Carnarvon, città nella regione di Gascoyne, Australia Occidentale, ubicata alla foce del fiume Gascoyne. Centinaia le segnalazioni presenti anche sui social network ed in particolare su Twitter, con l’hashtag #earthquake.