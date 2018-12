Contromano in statale, è strage nella notte: muoiono in sei persone, cinque erano ragazzi 

Contromano in Statale, muoiono in sei

Strage sulla statale 38 di Morbegno, provincia di Sondrio, dopo che un’auto è entrata in strada contromano. Sono morte sei persone, cinque erano ragazzi fra i 20 ed i 42 anni, una delle vittime invece un uomo di 52 anni. I ragazzi erano tutti a bordo di una Panda, l’uomo a bordo di una Fiat X 500.

La strage sarebbe stata causata dal fatto che una delle auto, non si sa ancora quale delle due, sia entrata contromano sull’innesto della statale, provocando un terrificante scontro frontale. Le auto sono andate poi a fuoco. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto.

Strage, sono morte sei persone

Una vera tragedia, una vera strage sulle strade, causata da un’auto contromano. Le due vetture si sarebbero schiantate ad alta velocità, l’una contro l’altra. Per gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il terribile schianto sarebbe avvenuto a poca distanza dallo svincolo di Sodio alle 22.45. La ricostruzione della strage è al vaglio della Polizia Stradale.

Il 52enne di Como., A. G., è stato estratto senza vita dalle lamiere da alcuni automobilisti che in quel momento erano in transito. Sull’altra auto gli occupanti sono tutti morti: avevano 26. 33. 2’. 36 e 42 anni. La Statale è stata bloccata in direzione Sondrio fino a tarda notte per i rilievi e per mettere la zona in sicurezza.