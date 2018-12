La cartolina di Natale del Principe Harry e di Meghan Markle fa discutere: simile a quella con l’ex marito?

Abbiamo già parlato delle cartoline di Natale delle famiglie reali – che siamo soliti seguire con particolare attenzione (a quanto pare, anche in Italia il gossip reale è d’interesse e per questo ne scriviamo).

Torneremo quest’oggi sulla foto che ritrae il secondogenito di Carlo, il principe Harry, e consorte, l’attrice americana Meghan Markle, usata come cartolina per celebrare le festività.

Lo scatto immortala Meghan Markle e il principe Harry abbracciati, intenti a guardare i fuochi d’artificio durante il loro ricevimento di nozze all’interno del parco del Castello di Windsor.

Una foto romantica che ha dato modo ai cospirazionisti amanti delle vicende reali di fare illazioni di vario tipo.

E se c’è chi ha voluto dare alla foto una lettura di chiusura della coppia nei confronti del resto della famiglia (con i due danno le spalle all’obiettivo), c’è chi ha notato una somiglianza con una foto che emerge dal passato dell’attrice americana: per invitare i propri alle prime nozze – con Trevor Engelson – Meghan si fece ritrarre con il compagno d’allora in maniera molto simile, come notato anche da alcuni commenti su Twitter.

In tal senso,l’esperta della famiglia reale Margaret Holder ha dichiarato al ‘Mail on Sunday’: “Trovo interessante che Meghan abbia scelto una foto così simile a quella scattata per il primo matrimonio. Siamo certi che sia qualcosa che voglia dimenticare?”