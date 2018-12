“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 17 dicembre in onda su LatteMiele

“Latte e Stelle” anche oggi, lunedì 17 dicembre 2018, sempre in compagnia dell’astrologo Paolo Fox e sempre in onda, con la sua rubrica, su LatteMiele. Siamo nella settimana che ci trasporterà verso il Natale. Ecco come si stanno preparando le stelle per rendere magiche queste festività.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa è una settimana di riflessione per un Ariete che sta cercando risposte attorno. Saturno è dissonante. Cosa vuol dire? Che qualcosa non va più bene, va cambiata. La realtà è che molti Ariete vorrebbero avere delle garanzie nel lavoro, in amore, però tutto da troppo tempo va avanti part-time. Ora, è anche vero che l’Ariete, tutto sommato, quando vive delle relazioni, delle situazioni a tempo determinato da una parte è scontento ma dall’altra è contento. A te piace cambiare, variare. Tra l’altro, uno dei compagni di vita più intriganti per l’Ariete può essere il Gemelli o il Sagittario, segni che anch’essi amano questo stato di incertezza o comunque vogliono vivere alla giornata. Cercano emozioni e regali. A proposito di regali: preparati a vivere un Natale in cui potresti ricevere una bella soddisfazione. La Luna sarà attiva proprio il 25.

Toro. Direi che questa giornata di lunedì ha un valore medio. Ci sono delle occasioni da sfruttare. Poi, da domani, inizia anche un miglioramento psicofisico. Diciamo che in genere questo p un oroscopo che porta più questioni di lavoro in ballo che altro, perché l‘amore da qualche tempo è in revisione. Addirittura qualcuno ha avuto dei contrasti. Oggi devi organizzare tante, troppe, cose. Forse c’è qualche contrarietà? Posso annunciare che il 2019 è un anno migliore, però in questi giorni ci vuole molta tolleranza, soprattutto in famiglia.

Gemelli. I Gemelli hanno una settimana vigorosa, tant’è che oggi abbiamo una buona accelerazione da parte di queste stelle. Una Luna favorevole. C’è la volontà di superare anche qualche problema. Peccato che tu sia sempre lì pronto a fare tante cose ma che attorno a te ci siano persone un po’ rompiscatole, a cui non va bene nulla. Per esempio, se collabori con qualcuno che non è proprio del tutto attivo e reattivo ogni tanto perdi la pazienza. Ed è proprio la pazienza il limite di questi giorni: sembri molto nervoso.

Cancro. Il segno del Cancro apre una settimana all’insegna di una buona vitalità. Venere e Marte favorevoli portano emozioni d’amore. Ora, uno può vivere questa situazione come desidera. Per esempio, chi in questi giorni non vuole subbuglio sentimentale potrebbe sentire una fortissima attrazione fisica per una persona e non dirlo, ma nella maggioranza dei casi credo che questo amore esploda, prenda consistenza ed entro domenica qualcuno cercherà di parlare chiaro ad una persona che vale e che conta. Mi raccomando: risposte concrete possono arrivare solo se tu ti esponi un po’ di più. Entro primavera bisognerà ridiscutere un accordo, o un contratto, oppure capire se è opportuno continuare un certo percorso.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è quasi in dirittura di arrivo perché il 2019 è un anno in cui alcune scelte diventeranno molto importanti. Lo dico anche a chi è stato male, a chi avrebbe voluto fare tante cose ma poi purtroppo si è dovuto arenare, mettere da parte perché è stato male, perché dall’estate ha avuto qualche conflitto personale, di lavoro o affettivo. Un incontro, una passione, un nuovo lavoro, un nuovo interesse: ecco che cosa ci vorrebbe nella vita di un Leone per fare il meglio. Sperare in buone positività. Perché no?

Vergine. Giornate di riflessione ma questo è abbastanza normale perché la Vergine, quando sta per iniziare un nuovo anno, programma le cose che deve portare avanti con più ordine. Oggi e domani invito ad essere un po’ cauti nei rapporti di casa, in famiglia, perché è probabile che ci sia qualche piccola difficoltà. Raccomando una piccola precauzione, a proposito, in amore: perdite di tempo possibili, qualche contrasto da evitare. Cancro e Toro sono segni di riferimento.

Bilancia. Questa giornata, per la Bilancia, nasce con la Luna contraria. Qualcuno è opposto a qualche tuo desiderio oppure sei tu che ti opponi ad una persona che cerca di forzare la tua volontà. La realtà è che questa è una giornata un po’ polemica, forse anche poco pratica, quindi attenzione a non fare tutto di corsa altrimenti rischi di trovarti un po’ agitato. Cerca di rimandare incontri importanti.

Scorpione. Lo Scorpione apre una settimana interessante con una Luna che oggi può creare qualche imbarazzo solo durante la serata. Stanno per arrivare le feste di Natale. Devo dire che la vigilia è migliore della giornata di Natale, quindi anche se devi sfidare i parenti a tombola consiglierei di agire tra il 23 ed il 24. Cerca di fare tutto con calma altrimenti potresti vivere una piccola ricaduta. A livello sentimentale Venere e Marte ti rendono innamorato magari di una persona che ti attrae molto fisicamente. Se già c’è questa persona allora confermi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Buona settimana, buona giornata. Un Sagittario forte, propositivo, ottimista. Avere Giove dalla tua parte non è cosa da poco perché è proprio nel tuo segno. Tu sei figlio di Giove, dal punto di vista astrologico. Il Sagittario è molto condizionato dal passaggio di Giove e allora ricevere il passaggio di Giove in casa non solo è positivo ma permette di ritrovare serenità. Giornata valida anche per rivalutare o valutare nuovi sentimenti.

Capricorno. Sempre pronto all’azione questo Capricorno, azione che spesso è più mentale che fisica perché lo sappiamo che tu studi tanto prima di attivarti, prima di fare delle cose in più. Inoltre, da venerdì anche il Sole è entrato nel tuo segno e quindi potrebbe arrivare una piccola proposta di lavoro. Amore ancora da verificare ma andiamo incontro a un Natale sereno.

Acquario. L’Acquario mi pare che stia cercando di rattoppare, ecco, qualche situazione nata male nel passato. Ricordiamo che questo è un segno che ama l’improvvisazione, non gli obblighi, e allora chissà che qualcuno non festeggi il Natale un po’ prima o un po’ dopo rispetto alla data del 25. Certo che proprio a Natale, comunque, potresti sentirti un po’ stanco o fuori forma. Qualcuno addirittura finirà per lavorare perché deve mettere a posto tante cose, perché ha un arretrato da recuperare anche in questi giorni di festa. Non strapazzare troppo il tuo fisico.

Pesci. Questa settimana è importante soprattutto perché ci avviciniamo al Natale e il Natale riporta un po’ alle radici, alla nostra famiglia di nascita, o comunque ci invita a stare un po’ di più con le persone che amiamo. Questo senso della famiglia, del ritrovare anche affetti cari, è il tema dominante non solo di questo periodo ma anche dei prossimi mesi. Un po’ perché il Pesci è un romantico, un po’ perchè ultimamente sono calate certe sensazioni. Qualcuno ha vissuto una piccola crisi, addirittura è stato preso da due emozioni diverse. Da domenica sarà possibile una riconciliazione. Cerca di riallacciare un rapporto con la famiglia, se sei stato tropo tempo fuori casa di recuperare anche i tempi giusti da dedicare all’amore. Qualche contrasto, qualcosa da risolvere: può nascere un problema con Gemelli e Sagittario.

Per ascoltare questo oroscopo di Paolo Fox direttamente sul sito di LatteMiele: qui il link.

Maria Mento