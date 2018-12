Ragazzo 24enne morto dopo essere stato investito da un treno: le sue gemelle dovrebbero nascere a dicembre

Un treno lo investe e muore, lui lascia una compagna incinta di due gemelle

Billy Townsend, 24 anni, è morto il 3 agosto del 2018 dopo aver trascorso 3 giorni di agonia in ospedale. Il giovane era stato vittima di un incidente nella mattinata del 31 luglio: l’uomo stava per raggiungere il suo posto di lavoro ma era in ritardo e così ha attraversato i binari ferroviari della stazione di Goodmayes (Londra). Proprio in quel momento sopraggiungeva il treno che lo ha investito, spezzando la sua giovane vita.

Billy Townsend, già padre di una bimba di 5 anni avuta da una precedente relazione, quando è morto aspettava due gemelle dalla sua nuova compagna. Proprio pochi giorni prima dell’incidente il ragazzo aveva organizzato una festa per partecipare il lieto evento ai suoi amici ed ai parenti. La nascita gemelle figlie di Billy è attesa per questo dicembre.

Un treno lo investe e muore, nasceranno a dicembre le due gemelline figlie di Billy Townsend

Un dicembre dolce/amaro per la compagna di Billy Townsend. Al nome di questo ragazzo di soli 24 anni è legata una tragedia che si è compiuta nel Regno Unito la scorsa estate. Billy Townsend è stato accidentalmente travolto da un treno che stava transitando dalla stazione di Goodmayes alla velocità di 85 miglia.

Il giovane temeva che sarebbe arrivato in ritardo lavoro e ha attraversato incautamente i binari quando si è reso conto di trovarsi sulla piattaforma sbagliata. L’uomo di trovava in compagnia di Aiden Taylor, una sua vecchia compagna di scuola con la quale viaggiava e lavorava.

La tragedia ha avuto luogo il 31 luglio del 2018. Il 3 agosto, dopo 3 giorni di agonia in ospedale, Billy Townsend è morto lasciando la famiglia e la compagna nella disperazione più totale. Dalla gioia al dolore: la donna, di nomee Grace, aveva scoperto di aspettare due gemelle e pochi giorni prima, nel corso di una festa, i due futuri genitori avevano dato l’annuncio gioioso.

Le gemelline di Billy Townsend vedranno la luce proprio in questo dicembre. Gli amici di Billy hanno aperto una campagna di solidarietà online, su Just Giving, per aiutare la famiglia di Billy e soprattutto la compagna che dovrà allevare da sola le due bimbe. È possibile effettuare una donazione sulla pagina che si apre cliccando su questo link.

Maria Mento