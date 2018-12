Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 17 dicembre 2018

Cosa andrà in onda stasera in tv, 17 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 17 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Nero a Metà, Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti molto diversi: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, l’altro è un giovane fresco di accademia. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata. Su Rai 2 va in onda Un amore tutto suo, Lucy nella sua fantasia immagina al suo fianco un giovane uomo che tutti giorni le passa davanti ma non la vede nemmeno. Questo viene aggredito un giorno e perde conoscenza sui binari, a soccorrerlo è proprio Lucy. In ospedale i medici pensano che sia la sua fidanzata.

Report torna su Rai 3, Un programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Anche staseta su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Race – Il colore della vittoria, James Cleveland và all’Università, lascia a casa la donna che deve ancora sposare e una famiglia in pessime condizioni economiche. Pochi mesi dopo riesce ad ottenere la convocazione per le Olimpiadi di Berlino. La politica di epurazione razziale di Hitler, però, divide il Comitato Olimpico Americano: partecipare o boicottare?

Su Italia 1 va in onda Mamma ho riperso l’aereo, La famiglia del piccolo Kevin decide di trascorrere le vacanze natalizie in Florida, lui però si perde all’aeroporto. Kevin prende il volo sbagliato e finisce a New York. Lì prende una suite con la carta di credito del padre, mentre la sua famiglia lo cerca lui boicotterà ancora una volta i piani di alcuni criminali. Su La 7 va in onda La lettera scarlatta, Hester Prinne e’ una giovane donna sposata con un anziano scienziato inglese, fatto prigioniero dagli indigeni. Mentre aspetta che il marito venga liberato, lo tradisce e rimane incinta. Viene punita dalla comunità, dovrà portate per sempre una lettera A rossa cucina sul petto. Agente 007 – Mai dire mai va in onda su Tv 8, La Spectre riesce ad impossessarsi di due missili a testata nucleare e minaccia di far saltare mezzo mondo. L’unica soluzione da parte di Gran Bretagna e Usa è quella di pagare. L’agente segreto inglese James Bond dovrà rintracciare il rifugio dei criminali.

Su Iris va in onda Sleepers, La chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. Molti bambini che attraversano difficili situazioni si rifugiano lì, alcuni di loro causano la morte di un uomo, in riformatorio subiscono violenze e torture…. Su Cielo va in onda Almanya – La mia famiglia va in Germania, Una famiglia turca approda in Germania. Dopo una vita piena di sacrifici, Hüseyin riesce a comprare una casa nella terra di origine, la sua famiglia non è entusiasta all’idea di trasferirsi ma riesce a convincerla. Durante il viaggio ripercorre la sua vita tramite i suoi ricordi.

Stasera in TV, lunedì 17 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Nero a meta’ – Una questione in sospeso

23:40 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Un amore tutto suo

23:10 – Insonnia d’amore

Rai 3

21:15 – Report – Nel nome di Matteo

00:00- TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:34 – Il giardino delle vergini suicide

Canale 5

21:21 – Race – Il colore della vittoria

23:52- X – Style

Italia 1

21:25 – Mamma ho riperso l’aereo

23:50 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – La lettera scarlatta

00:00 – A 30 secondi dalla fine

Tv 8

21:30 – Agente 007 – Mai dire mai

23:45 – The Prince – Tempo di uccidere

Iris

21:00 – Sleepers

23:17 – Mulholland Drive

Cielo

21:15 – Almanya – La mia famiglia va in Germania

23:15 – Venere nera

Stasera in TV, lunedì 17 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Un amore tutto suo (Rai 2): Lucy nella sua fantasia immagina al suo fianco un giovane uomo che tutti giorni le passa davanti ma non la vede nemmeno. Questo viene aggredito un giorno e perde conoscenza sui binari, a soccorrerlo è proprio Lucy. In ospedale i medici pensano che sia la sua fidanzata.

Race – Il colore della vittoria (Canale 5): James Cleveland và all’Università, lascia a casa la donna che deve ancora sposare e una famiglia in pessime condizioni economiche. Pochi mesi dopo riesce ad ottenere la convocazione per le Olimpiadi di Berlino. La politica di epurazione razziale di Hitler, però, divide il Comitato Olimpico Americano: partecipare o boicottare?

Mamma ho riperso l’aereo (Italia 1): La famiglia del piccolo Kevin decide di trascorrere le vacanze natalizie in Florida, lui però si perde all’aeroporto. Kevin prende il volo sbagliato e finisce a New York. Lì prende una suite con la carta di credito del padre, mentre la sua famiglia lo cerca lui boicotterà ancora una volta i piani di alcuni criminali.