L’abito floreale natalizio di Meghan Markle al centro dell’attenzione (come il pancione)

L’abito floreale natalizio di Meghan Markle al centro dell’attenzione insieme al pancione

Non c’è nessuna uscita pubblica di Meghan Markle che non attiri l’attenzione di media e dei fan della famiglia reale più seguita del mondo. L’ultimo evento pubblico a cui ha partecipato la duchessa del Sussex ha confermato la tendenza di questo 2018 che la vede in cima alle classifiche di ricerca dei principali browser e che la vede come personaggio pubblico più in vista dell’intero Regno Unito. In questo caso a catturare l’attenzione è stato il meraviglioso abito floreale che portava indosso e che evidenziava il pancione sempre più evidente.

Meghan Markle riceve i complimenti per l’abito floreale natalizio

Attesa come ospite principale al Royal Variety’s residential nursing home di Twickenham, la duchessa del Sassex si è presentata con un casto ed elegante abito bianco con fantasia floreale facente parte della collezione di Brock. A coprire le spalle un soprabito grigio, anch’esso lungo. Meghan doveva parlare prima dell’inizio di una giornata a tema natalizio, ma il suo discorso è passato in secondo piano quando tutti hanno avuto l’occasione di ammirare la sua straordinaria bellezza, un aspetto che viene anche esaltato dalla gravidanza.