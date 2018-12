Caterina Balivo: “Non potrei mai ricorrere alla chirurgia estetica perchè ho paura del bisturi”

La vediamo tutti i giorni, in tutto il suo splendore, a “Vieni da me”, programma in onda ogni pomeriggio su Raiuno e tutta la sua bellezza è frutto di Madre Natura. Caterina Balivo, al settimanale “Gente”, ha parlato del rapporto col suo corpo ed ha rivelato qualche suo segreto di bellezza.

La presentatrice ha rivelato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica perchè ha paura del bisturi:

“Forse il motivo è perché sono naturale: ho il terrore del bisturi. Non potrei mai farmi ritoccare. Figurati che ho tenuto duro pur di non farmi togliere l’appendicite un po’ infiammata! E ho partorito entrambe le volte in modo naturale, e senza epidurale, per evitare interventi, tagli, punti”.

Caterina, sposata da quattro anni con Guido Maria Brera, dal quale ha avuto i figli Guido Alberto, 6 anni, e Cora, di appena 16 mesi, si sente tutt’altro che sexy:

“Sexy io? Ma se rido sempre! Sarà forse per il nuovo taglio di capelli, che ricorda la Valentina dei fumetti di Crepax. Per me sensuali sono donne più misteriose, con le curve e il fisico a clessidra, alla Bellucci. Comunque sia, a me basta sapere che per mio marito sono la più bella del mondo. Lui mi dice così, magari fa finta”.

Poco amante dell’attività fisica, la presentatrice svela un piccolo trucco, volto a rallentare la comparsa dei segni del tempo sul viso:

“Ogni sera passo sulla fronte un rullo di giada giapponese per spianare e prevenire le piccole rughette”

Caterina, però, non esclude di riprendere, in futuro, un’attività sportiva che l’ha sempre appassionata:

“Se restasse tempo dovrei riprendere gli allenamenti di pugilistica…”.

Maria Rita Gagliardi