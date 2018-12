Egitto: trovato un aliante alieno nella piramide più antica?

Tra i dubbi più frequenti legati all’antica civiltà egizia c’è quello riguardante la costruzione delle piramidi, colossi architettonici che secondo molti non potrebbero essere stati costruiti con le conoscenze del tempo. La spiegazione più accreditata dai cospirazionisti è che tali conoscenze tecniche fossero un dono di popolazioni extraterrestri giunte sulla terra per qualche ragione non ben identificata. A questa tesi si lega anche il ritrovamento di quello che viene chiamato “l’Uccello di Saqqara“: si tratta di un artefatto trovato nella piramide omonima che si ritiene la più antica mai costruita (tra quelle scoperte).

La piramide di Saqqara e la tesi dell’aliante alieno

La Piramide di Djoser a Saqqara, conosciuta anche come “La città della morte”, è stata scoperta nel 1891 da un archeologo francese. Al suo interno c’è un’intera necropoli dedicata al dio Sokara. In una di queste tombe è stato trovato anche quello che a primo acchito sembra un modellino di uccello con accanto la scritta “Voglio volare”. Inizialmente si è pensato che il possessore dell’artefatto mirasse con desiderio il volo degli uccelli e, come tanti uomini dopo di lui, avesse desiderato poter volteggiare in aria.

Con il passare del tempo, però, è stata introdotta una seconda teoria, ovvero che quello fosse un modellino di aliante in uso in quel periodo (tra il 2630 ed il 2611 a. C.). Nel 2006 l’ingegnere Sauderson ha ricostruito un modello di aliante basandosi sulla foto de ‘L’Uccello di Saqqara’ e vi ha aggiunto un timone, condizione necessaria affinché potesse essere controllato in aria.

L’ingegnere ritiene che questi alianti fossero lanciati con una specie di catapulta e che agli egizi li avessero consegnati gli alieni : “Sono convinto che gli antichi vennero visitati da esseri non provenienti dalla terra. Loro ci hanno consegnato tecnologie e cultura per permetterci di evolverci dallo stato primitivo a quello moderno”.