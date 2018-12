Elisa Isoardi: “Con Matteo Salvini è definitivamente finita, ma ho grande rispetto per la nostra storia”

Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Elisa Isoardi, attuale conduttrice de “La prova del cuoco” al posto di Antonella Clerici ed il vice Premier e Ministro dell’interno, Matteo Salvini.

Protagonista della cover natalizia di “Chi”, Elisa è tornata a parlare della rottura con Matteo, rottura che è stata da lei annunciata attraverso un post Instagram che ha fatto molto discutere, poichè conteneva uno scatto intimo dei due. Riguardo alla ” foto incriminata”, Elisa ha asserito:

“Infatti sta ancora lì. Non ho fatto nulla di più o di diverso da quello che si vede. È uno scatto poetico e sentimentale. Non ho rovinato niente a nessuno. Il nostro è un amore vero. Un amore grande e bellissimo. Cinque anni non sono pochi. E io rispetto questo amore e rispetto Matteo… Credo che lui la pensi nella stessa maniera”.

Elisa esclude categoricamente un ritorno di fiamma con Matteo; sulla loro storia è stata messa definitivamente la parola fine:

“Sto bene. Siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua”.

Elisa nutre un grandissimo rispetto nei confronti del suo ex, come uomo e politico, e smentisce tutte le illazioni che, in queste settimane, si sono sprecate sul loro conto:

“Degli altri non mi interessa nulla, mi importa solo del mio rapporto con Matteo. Da fidanzata o anche da non fidanzata… Ci tengo molto. Lo rispetto come uomo, come politico. E ripeto: ho rispetto del nostro amore. Del futuro non dico nulla”.

Il futuro riserverà un altro grande amore alla bella Elisa? Glielo auguriamo!

Maria Rita Gagliardi