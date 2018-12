Il padre di Meghan Markle lancia un appello: “Voglio fare pace con lei”

E’ descritta dai tabloid inglesi come una megera e, a tal proposito, è notizia di questi giorni l’abbandono dell’incarico di sua assistente, da parte di Samantha Cohen a causa dei cattivi rapporti con lei, eppure Meghan Markle, duchessa di Susssex e moglie del principe Harry d’Inghilterra, continua ad essere, giustamente, nel cuore di suo padre di Thomas, il quale, ha rilasciato la sua prima intervista esclusiva, in seguito all’annuncio della gravidanza della figlia.

Ospite di “Goodmorning Britain”, Thomas, che prima del Royal Wedding, aveva organizzato una finta paparazzata a pagamento mentre fingeva di provarsi l’abito che avrebbe indossato al matrimonio della figlia, ha raccontato di avere chiesto scusa più volte a Meghan per il servizio fotografico , ma la figlia, che non vede dallo scorso maggio, non vorrebbe saperne di perdonarlo:

“Non credo di meritarmi di essere trattato come un fantasma, tutto questo è ridicolo. Meghan è sempre stata una persona con un enorme controllo, ma non è mai stata una maleducata”.

Eppure, stando alle sue parole, Thomas avrebbe tentato più volte di avere un contatto con la figlia:

“Ho tentato in tutte le maniere di avvicinarmi a lei, ogni giorno le mando un sms ma non ho mai ricevuto alcuna risposta da parte sua. Le chiedo ogni volta di rispondermi, e le ho inviato anche delle lettere, ma non è servito a niente. Non ho l’intenzione di stare zitto per il resto della mia vita. Amo molto mia figlia, lo devo sapere e mi piacerebbe che mi chiamasse o mi contattasse in un modo o nell’altro, anche che mi invii semplicemente un sms”.

Thomas, del resto, vorrebbe far parte della vita di suo nipote:

“Spero che tutto vada bene e che potrò vedere la piccola Meghan o il piccolo Harry.Deve esserci un posto, sono suo padre e sarò il nonno dei suoi figli”.

Infine, Thomas ha lanciato un accorato appello a Meghan:

“Ti amo moltissimo, sei mia figlia e vorrei davvero sentirti. Qualunque problema ci sia stato tra di noi, possiamo risolverlo insieme”.

Cosa farà, Meghan? Darà una sua seconda chance a suo padre?

Maria Rita Gagliardi