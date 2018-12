‘L’amica geniale’: anticipazioni del gran finale. Stasera gli ultimi due episodi

Questa sera, su Raiuno, andranno in onda gli ultimi due episodi de “L’amica geniale”, serie tv diretta da Saverio Costanzo, tratta dall’omonimo libro scritto da Elena Ferrante. La serie è stata un grandissimo successo, avendo registrato una media di ascolti pari a 7 milioni per puntata ed è notizia di questi giorni che le sia stato attribuito uno dei premi “RdC Awards”, nell’ambito della XXII edizione del Tertio Millennio Film Fest, manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo.

Ma cosa succederà nel gran finale de “L’amica geniale”? Ecco, per voi, di seguito, le anticipazioni delle puntate:

Nel primo episodio, che si intitola “I fidanzati”, Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, affascinato dal progetto delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo e di produrre i modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. I due annunciano di volersi sposare, del resto Stefano vizia Lila e lei si attira le antipatie del rione. Elena Greco (Lenù) , rientrata da Ischia dopo l’estate e la vacanza durante la quale ha subito violenza dal papà di Nino Sarratore, Donato, per cercare di rimanere al passo dell’amica, si fidanza con Antonio, il meccanico del rione. Per lui, però, non riesce a provare un vero affetto. Lenù, che non riesce a confidare ciò che è successo ad Ischia nemmeno a Lila, chiede a quest’ultima se lei vuole davvero bene a Stefano e lei risponde dì sì, gli vuole più bene di quanto ne vuole al fratello o ai genitori, ma non tanto quanto ne vuole a lei.

Nel secondo episodio, intitolato “La promessa”, le scarpe Cerullo non hanno il successo sperato e non si vendono. Così Stefano chiede aiuto ai Solara, che accettano di aiutarlo ma ad una condizione: uno dei loro fratelli, Silvio, dovrà fare da testimone alle nozze. Lila si infuria e il matrimonio rischia di saltare, ma l’intervento di Elena fa rientrare l’emergenza e i promessi sposi arrivano a un patto: Silvio farà da testimone ma Marcello non dovrà presenziare al matrimonio. Nino, intanto, chiede a Elena di scrivere per una piccola rivista un articolo e lei accetta emozionata. Si farà aiutare da Lila, cui riconosce ancora un’autorità.

Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Raiuno, con le ultime due puntate de “L’amica geniale” che, vi ricordiamo, tornerà in tv il prossimo anno con la seconda stagione.

Maria Rita Gagliardi