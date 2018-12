“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 18 dicembre in onda su LatteMiele

Anche oggi 18 Dicembre andiamo alla scoperta delle previsioni astrali con “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete si torva ad un bivio: continuare le situazioni del passato oppure andare avanti. Probabile che l’Ariete decida di esplorare l’inesplorabile, perchè poi alla fine sappiamo che questo segno zodiacale ama l’avventura e certo non ama anche tronare sui propri passi. Probabile che questo 2019, in qualche modo, fornisca alcune certezze in più. La cosa bella è che già Gennaio potrà fare saltare alcuni ostacoli. Anche se non sono durature, le proposte che arrivano in questi giorni scuotono l’animo dell’Ariete che si sente decisamente più ottimista. L’importante è che non manchi impegno e fortuna. Fortuna che qualcuno ritroverà anche in amore.

Toro. Oggi la Luna si trova nel Toro e il Toro è un protagonista assoluto del 2019. Ma che Toro è quello che vedremo il prossimo anno? è decisamente un Toro che non vuole più trascinare delle zavorre, che è stanco di dire “sì” per quieto vivere, per evitare complicazioni; può buttare all’aria quello che fine a qualche tempo fa sembrava incrollabile o insostituibile. Quindi è un Toro un pochino più rivoluzionario, meno conservatore, quello che vedremo. Si parla di un 2019 più concreto e di una settimana che rassicura. Va detto inoltre che domenica sarà una giornata migliore.

Gemelli. Giornate interessanti per i Gemelli però attenzione perchè in amore i Gemelli sono un po’ troppo curiosi. Potrebbero essersi lasciati andare ad una novità. Attenzione se per esempio in amore c’è una storia che va avanti da anni e qualcuno invece vuole vivere qualche emozione diversa, perché si rischia di fare confusione e questa confusione si pagherà cara a Gennaio. L’amore in questo periodo non risponde troppo alle richieste anche perché il Gemelli è molto impegnato dal punto di vista lavorativo. In qualche modo bisogna capire da che parte sta andando il cuore, se c’è un rapporto da recuperare bisogna agire subito, prima che arrivi Gennaio.

Cancro. Il segno del Cancro vive giornate particolari. Riesci ad esprimere tutto quello che senti dentro, e questo non è poco, perché le emozioni, le relazioni con gli altri, sono sempre importanti nella vita di un segno zodiacale tanto sensibile quanto suscettibile. Devi avere una famiglia di riferimento. Il riferimento familiare, l’ho spiegato altre volte, non è solo padre, madre, fratelli. Anzi. Spesso i nati Cancro vivono in famiglia nell’ambito del lavoro, cioè associano figure familiari a colleghi, persone che frequentano da tempo. Ecco perché per te è sempre molto difficile uscire da un certo gruppo, da un certo clan, e spesso i Cancro fanno lo stesso lavoro per anni proprio perché si affezionano anche ai luoghi, alle persone. Però un cambiamento è necessario: con Saturno in opposizione qualcosa sta variando dentro di te e varierà anche nel 2019.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Continua l’ondata interessante che riguarda il Leone, nonostante questa Luna dissonante possa fare credere che questo sia un martedì un po’ strano. Qualche piccolo malessere stagionale, passeggero e da combattere. Posso dire che martedì e mercoledì sono giornate di riferimento, poi il Leone in questi giorni deve fare anche un discorsetto ben chiaro in famiglia. Non bisogna dare tutto per scontato. Chi è solo parta per nuove conquiste. Da Gennaio si torna in sella e qualcuno ha già ricevuto un incarico importante.

Vergine. La Vergine ha la Luna favorevole e questa non è cosa da poco perché avere un “pallido astro” a favore vuol dire ragionare meglio su tutto. Tu che poi fai del ragionamento una necessità di vita avresti bisogno anche di chiarire alcune piccole incomprensioni che sono nate con il partner. Giovedì, venerdì e sabato sono altre giornate in cui molti Vergine si troveranno costretti ad affrontare qualche piccola intemperie. Per esempio, tu che sei sempre benevolo nei confronti degli altri, e qui mi riferisco alle donne: voi che siete sempre così psicologhe, pronte ad analizzare anche i turbamenti delle persone che amate, forse vi siete un po’ stancate di proteggere chi poi alla fine chi poi si approfitta di questo vostro atteggiamento? Io penso di sì.

Bilancia. Abbiamo visto che per la Bilancia la settimana si è aperta in maniera un po’ confusa e voglio ricordare che quest’anno il Natale potrebbe essere un pochino sotto pressione. Quindi attenzione ai rapporti con i parenti, con i familiari. Non che siano difficili, mi auguro, a meno che non sia così. Però quella frase in più, quell’emozione gestita male, potrebbe generare qualche disagio. Non è un periodo complesso però è un periodo in cui senti tutto il peso delle responsabilità sulle tue spalle. Alcuni progetti, programmi, non sono andati come previsto.

Scorpione. In questo momento lo Scorpione ha bisogno di vivere una sorta di scossone emotivo. Lo sappiamo che il destino ogni tanto ci porta a vivere delle novità, delle opportunità, e se non siamo noi a muoverci è il destino che si muove per noi. Ci dà una spallata, uno scossone. Ed ecco perché i tuoi sentimenti, le tue emozioni, sono tornate un po’ agitate. Oggi, martedì, potresti capire da che parte sta andando il tuo cuore. Conferma un impegno per Capodanno, giornata che si prospetta interessante con la Luna nel segno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è pronto ad una nuova missione che porta lontano. Un’operazione tonica nei confronti della tua vita e delle persone che ti stanno attorno. Questo vuol dire che hai un grande desiderio di emergere e addirittura, quando abbiamo buone stelle e anche un buon curriculum professionale- magari non è nemmeno il primo mese che ci diamo da fare-, abbiamo l’occasione di essere contattati per fare qualcosa di importante. Però voglio dare buone notizie anche a chi non ha fatto molto, a chi magari è fresco di studi, perché con un cielo così importante come quello del 2019 sarà difficile non ottenere quantomeno una prima chiamata. Da Gennaio chiamate anche in amore.

Capricorno. Il capricorno avrebbe bisogno di confermare un amore e le giornate tra domenica e martedì sono ideali, non solo perché avremo Venere favorevole ma anche perché è un periodo molto importante per risolvere i problemi legati al passato. I prossimi tre giorni sono fortunati, interessanti, in conclusione di accordi. Attenzione a non procedere per strade sbagliate: quello che è stato perso agli inizi dell’anno non va recuperato. È come se ci fosse stato un crollo. Tu devi edificare un nuovo edificio, appunto, su fondamenta nuove, ricostruire sulla base dell’esperienza.

Acquario. Martedì e mercoledì sono due giornate in cui l’Acquario sente che c’è poca energia, che può tornare quel senso di disagio, livore, tensione vissuto nel corso delle ultime settimane. Se una situazione di lavoro non ti interessa più, se in questi giorni stai pagando lo scotto anche di una situazione fisica, psicologica poco chiara, cerca di ribellarti. Puoi farlo, puoi farlo anche in amore. Gennaio sarà mese di riconciliazioni ma devo dire che Dicembre, dal punto di vista sentimentale, è stato un po’ pesante.

Pesci. Alcuni segni zodiacali sono molto legati alle proprie radici e tra questi segni c’è proprio il tuo. Non a caso sei molto attratto dal Capricorno, dal Cancro, dal Toro, dallo Scorpione, segni che come te provano sempre un’emozione profonda quando ricordano il passato. Ora, però, bisogna innovare. Il Natale, lo dico in anticipo, aiuta a stare con le persone che ami di più. Se ci sono state complicazioni si può rimediare. Attenzione sempre alle questioni finanziarie e legali che per qualcuno sono diventate un piccolo cruccio. Anche in amore è necessario studiare nuove strategie.

Per ascoltare questo oroscopo direttamente online su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento