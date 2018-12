Rissa alla recita natalizia: le mamme fanno a botte per la prima fila

Rissa alla recita natalizia: le mamme diventano violente per la prima fila

La recita di natale della scuola elementare di ‘Albani-Roccella‘ (Gela) ha dato il via ad un paradosso: nell’atmosfera di serenità che connota il Natale e le sue festività, una recita con bambini vestiti da angioletti è stata la miccia che ha scatenato la ferocia di due donne. La rissa è cominciata poco prima che la recita avesse inizio, due donne si contendevano lo spazio in prima fila per filmare la recita a cui partecipavano le loro figlie, ma nessuna delle due era disposta a fare un sacrificio per concedere un brandello di posto all’altra.

Rissa alla recita natalizia: le immagini del violento scontro

Tutto quello che sappiamo è quanto risulta dalle immagini riprese da alcuni dei genitori presenti nella scuola. Il video che vi riportiamo in calce alla notizia (uno dei tanti girati) ci mostra l’inizio dello scontro tra le due donne che cominciano a prendersi a schiaffi e calci facendo persino volare a terra un’incolpevole bambina. Il prosieguo della sequenza è un insieme di immagini confuse che non permettono di capire chi e quante persone sono coinvolte. Secondo quanto riportato dai media locali la polizia, intervenuta sul luogo con due volanti, ha portato in centrale e deferito alla magistratura due coppie, ma altri potrebbero essere coinvolti nella rissa.