Scoperto un diamante di 552 carati: si tratta del più grande di sempre scoperto in Nord-America

Diamante di 552 carati scoperto in Canada, la pietra vale una fortuna

Un diamante giallo dalle dimensioni di un uovo di gallina e dal valore di 552 carati è stato scoperto nel nord-ovest del Canada. Si tratta del diamante più grande mai scoperto in Nord America. La pietra preziosa di cui stiamo parlano vale una fortuna.

Diamante di 552 carati scoperto in Canada, non se ne conosce ancora il valore esatto

Il diamante giallo dal valore inestimabile scoperto in Canada proviene dalla miniera di Diavik. Ci troviamo a nord-est di Yellowknife, nella parte nord-ovest del Paese nordamericano. Il diamante giallo, grosso come un uovo di gallina, possiede 552 carati e ha infranto il record fatto segnare- sempre nella miniera di Diavik- nel 2015.

Tre anni fa venne ritrovato il diamante poi soprannominato “Diavik Foxfire”. Il diamante detentore del precedente record possedeva 187,7 carati ed è stato tagliato al fine di ottenere due diamanti finiti a taglio brillante. Le due gemme, rispettivamente di 37,87 e 36, 80 carati, sono state battute all’asta con un prezzo di poco superiore al milione di sterline.

“Un diamante di queste dimensioni è completamente inaspettato (da ritrovare, ndr) in questa parte del mondo e segna una vera pietra miliare per l’estrazione di diamanti nel Nord America“, hanno dichiarato in una nota i portavoce dei possessori delle quote della miniera. La miniera di Diavik appartiene a Rio Tinto, una multinazionale mineraria, per il 60% e a Dominion Diamond Mines ULC per il restante 40%.

Il valore esatto del nuovo diamante dei record al momento non si conosce: la pietra non è stata ancora visionata dagli esperti. Quel che è certo è che, viste le premesse, si tratta di un ritrovamento più unico che raro.

Maria Mento