Sondaggi 18 dicembre: Lega ai massimi storici, cresce timidamente l’M5S

Sondaggi 18 dicembre: Lega ai massimi storici, M5S in lieve crescita

Come ogni lunedì Enrico Mentana ha presentato nel corso del suo Tg su La 7 i risultati dei sondaggi sull’orientamento di voto forniti da SWG. Chiaramente ci troviamo di fronte a dati parziali che, in sede elettorale, potrebbero non avere un riscontro esatto con le votazioni alle urne, ma sono in ogni caso utili per capire l’indice di gradimento degli italiani per l’operato di questo governo.

Le recenti polemiche per le indagini sui finanziamenti illeciti ai danni della Lega e per il difficile lavoro sulla Manovra di bilancio (cambiata 4 volte per non incorrere nella procedura d’infrazione) non sembrano intaccare l’opinione degli italiani su Salvini e sul carroccio che, dopo l’accordo trovato con Di Maio, vede aumentare ulteriormente il suo consenso.

Sondaggi 18 dicembre: i risultati

Stando ai risultati esposti, infatti, la Lega è sempre più il primo partito d’Italia con uno storico 33% delle preferenze (massimo storico per il partito), seguito dal Movimento 5 Stelle che questa settimana cresce timidamente con uno 0,3% in più rispetto alla settimana precedente (al 26,5%). Bene anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che ha guadagnato lo 0,3% portandosi ad un 4% netto. In calo il Pd (16,8%) e Forza Italia (8%) che hanno perso entrambi lo 0,7% rispetto alla scorsa settimana.