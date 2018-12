Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 18 dicembre 2018

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 18 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 18 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 l’amica geniale, Il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante. Tratto dai bestseller di Elena Ferrante. Su Rai 2 va in onda il Ristorante degli Chef, saranno ottanta gli aspiranti chef arrivati da tutta Italia, che nel corso della prima puntata dovranno battersi e superare una serie di prove davanti al giudizio insindacabile di tre chef di fama internazionale.

Cartabianca torna su Rai 3, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. Su Rete 4 Il segreto, Prudencio informa che e’ stata ritrovata la camicia di Saul, insanguinata e con dei fori di proiettile. Julieta non vuole crederci, ma Prudencio le dice che potrebbe esserci Donna Francisca dietro a tutta questa storia. Nel frattempo, Onesimo convince Don Berengario a comprare la sua tinta per capelli, ma il prete si ritrova il giorno dopo con barba e capelli verdi. Intanto, Marcela e Matias diventano sempre piu’ amici di Antolina e Isaac.

Una tata magica va in onda su Canale 5, Una tata magica Seth Webster dopo la morte della moglie deve prendersi cura da solo dei figli, due gemelli alquanto scatenati, l’ultima governante è scappata via disperata. Poco prima di Natale l’uomo cerca una nuova governante con la speranza che riesca a mettere in riga i suoi figli. Su Italia 1 va in onda 300 Re Leonida combatte insieme ai suoi 300 spartani nella battaglia delle Termopili contro Serse e l’esercito persiano. Tutti i greci si uniscono contro il nemico per difendere la democrazia. Di martedì torna in onda su La7, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità.

Su Tv 8 va in onda L’ultimo dominatore dell’aria, Gli elementi di Acqua, Terra, Fuoco e Aria un tempo vivevano in pace grazie all’Avatar, una figura capace di dominare tutti e quattro gli elementi mantenendo così l’armonia tra la Tribù dell’Acqua, il Regno della Terra, la Nazione di Fuoco e i Nomani dell’Aria. Quando l’Avatar scompare misteriosamente, il mondo diviene possesso della belligerante Nazione del Fuoco, che prima stermina tutti i Nomadi dell’Aria, poi sposta le sue mire verso le Tribù dell’Acqua.

Su Iris va in onda Pistole roventi, Lo sceriffo Chad viene colpito dal suo vice, mentre cerca di fermare un treno atteso al varco da una banda di ladri. i due tornano in città dove trovano una situazione disperata perché a causa del mancato arrivo dell’oro trasportato sul treno tutte le banche sono in crisi. La nostra vacanza in Scozia va in onda su Cielo,

Il padre di Doug compie gli anni, l’uomo si reca da lui insieme alla sua famiglia. Lui e la moglie cercano di mantenere un loro segreto con gli altri familiari, devono quindi stare attenti a ciò che i loro figli dicono. La passione in comune tra Mickey, il figlio di mezzo, e il nonno per i vichinghi riesce a trasformare una giornata in spiaggia in una tragedia.

Stasera in TV, martedì 18 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – L’amica geniale – I fidanzati

23:45 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Il Ristorante degli Chef

01:30 – Tezz

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:32 – Il pianista

Canale 5

21:21 – Una tata magica

23:16 – Matrix

Italia 1

21:25 – 300

23:45 – True legend

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – L’ultimo dominatore dell’aria

23:15 – Ghostbusters II

Iris

21:00 – Pistole roventi

22:58 – L’assedio di fuoco

Cielo

21:15 – La nostra vacanza in Scozia

23:15 – The Naked Feminist: il porno delle donne

Stasera in TV, martedì 18 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

