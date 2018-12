Tragico incidente, auto finisce in un campo. Muore 19enne, gli amici sotto shock

Incidente terribile, muore 19enne

Morire a 19 anni per un incidente stradale. E’ il destino capitato a Manuel Scarafile, il giovane deceduto in ospedale per le gravissime ferite riportate in seguito ad un terribile schianto.

L’incidente è avvenuto a Borgo Faina, piccolo comune in provincia di Ravenna, e precisamente su via Dismano. Erano all’incirca le 5 della notte tra sabato e domenica.

L’auto del giovane, una Fiat Punto, è stata ritrovata completamente distrutta in un campo adiacente un piccolo ponticello. A rinvenirla per primi sono stati i genitori del 19enne, che stavano percorrendo la strada al contrario perchè allarmati dal fatto che Manuel non avesse ancora fatto rientro a casa e non rispondesse al telefono.

Gli amici di Manuel sono sotto shock

Sul luogo del disastro sono subito giunti i sanitari del 118, che hanno fatto di tutto per salvare la vita al 19enne. Manuel è arrivato in ospedale in condizioni praticamente disperate: nonostante lo sforzo dei medici, il ragazzo è deceduto.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole la frazione di Carraie (Ravenna), dove il 19enne viveva. I suoi amici hanno tempestato di messaggi toccanti la sua bacheca Facebook. “Sei stato il migliore in tutto – lo ricorda Francesco – e credere che sei volato in cielo così… non ci credo ancora”. Giulia dice di ricordarlo sempre come “un ragazzo buono d’animo, un ragazzo con un cuore d’oro, come pochi ce ne sono”.