Alessia Macari: “Potrei partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei famosi”

Ancora non è stato reso noto il cast che partirà alla volta dell’Honduras per la prossima edizione dell’“Isola dei Famosi”. Ad ora, tutto quello che sappiamo è che il reality show andrà in onda su Canale 5, il prossimo gennaio.

Intanto, Alessia Macari, divenuta nota per essere stata la Ciociara di “Avanti un altro” e per aver vinto, poi, la prima edizione del “Grande Fratello Vip”, si candida come naufraga del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Alesssia, attuale valletta di “Domenica In”, ha dichiarato, al settimanale “Nuovo tv”, che potrebbe partecipare all’Isola, a patto che riesca a mettere su qualche kg, prima della partenza:

“Parteciperei, ma prima devo prendere qualche chilo”.

Alessia, che nella Casa più spiata d’Italia ha dimostrato di essere dotata di una bellissima voce, sogna di diventare una cantante affermata:

“Sto scrivendo belle canzoni per una casa discografica e il mio primo singolo dovrebbe uscire a gennaio. Nel mio primo album canterò in inglese e in italiano. Il genere sarà pop e reaggeton”.

Alessia, del resto, è una grandissima fan di Jennifer Lopez e sogna di imitarne le gesta:

“In Italia la mentalità è un po’ chiusa rispetto all’America. Per esempio: Jennifer Lopez è sia cantante sia attrice e anche io vorrei fare lo stesso”.

Ma, nel suo futuro più immediato, non c’è solo il lavoro. Alessia, infatti, potrebbe presto convolare a giuste nozze. A tal proposito, è il suo fidanzato, Oliver Kragl, a svelare qualche dettaglio sui loro progetti di coppia:

“Le nozze si celebreranno entro due anni, non aspetterò oltre. Al momento tutti e due stiamo pensando al nostro lavoro. Inoltre sono evangelico e in Italia, a differenza della Germania, per sposarsi occorrono il battesimo e la comunione, e devo ancora riceverli. Alessia deciderà la Chiesa, io dove si terrà la festa”.

Prima di vederla sposa, vedremo Alessia alle prese con la sopravvivenza all'”Isola dei Famosi”? Lo sapremo tra qualche settimana, quando il cast della trasmissione verrà ufficializzato.

Maria Rita Gagliardi