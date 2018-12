Belgio, il premier firma il Global Compact ed è costretto a dimettersi a causa delle proteste 

Belgio, premier firma Global Compact e si dimette

Il premier belga Charles Michel si è dimesso, il suo esecutivo è durato solamente dieci giorni. Il destino (segnato) di un governo di minoranza, a fronte delle difficoltà per l’approvazione della legge di bilancio e dopo l’approvazione, molto criticata, del Global Compact.

La decisione del premier belga è arrivata ieri dopo un pomeriggio molto teso alla Camera. Infatti il premier era sotto accusa da parte dei socialisti e dei verdi che hanno presentato una mozione di sfiducia congiunta, che ha scatenato la crisi definitiva di governo. I nazionalisti fiamminghi inoltre hanno rotto la coalizione di governo dopo che il premier ha deciso di sottoscrivere il Global Compact for Migration, un testo internazionale sull’immigrazione.

Il Re può decidere se accogliere la richiesta

La decisione del premier belga di sottoscrivere il Global Compact, una delibera che impegna gli Stati all’accoglienza pressoché indiscriminata degli immigrati, ha spaccato ancora di più il governo. La destra fiamminga teme che il GC possa stravolgere le linee nazionali in materia di immigrazione. Anche se tecnicamente non vincolante, il documento potrebbe essere un peso in più sull’autodeterminazione degli Stati in materia migratoria.

L’adesione al Global Compact da parte del ministro belga è stata criticata soprattutto dal partito nazionalista fiammingo N-va. Ma negli scorsi giorni migliaia di belgi sono scesi in strada per protestare contro l’impopolare decisone del governo di firmare il patto. I manifestanti, che sarebbero stati almeno 5.500 persone, hanno vivacemente protestato contro la firma del patto e sono stati caricati dalla polizia.

Il premier ha offerto le sue dimissioni al Re, il quale può accettarle o meno. “Devo Rispettare la situazione che si è creata, offro le mie dimissioni con l’intenzione di incontrare subito il Re” ha comunicato il premier.